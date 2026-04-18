Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento una actuación "urgente" en el Sendero de la Memoria de Trassierra

Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde de Córdoba una actuación “urgente” en el Sendero de la Memoria de Trassierra, un enclave de Córdoba que denuncia en “estado de abandono inadmisible” y que considera desatendido desde hace años.

En una nota de prensa, el grupo municipal sostiene que este espacio, inaugurado en 2011 y reconocido como Lugar de la Memoria por la Junta de Andalucía, presenta un notable deterioro en sus paneles informativos y en el propio recorrido. En su escrito, Hacemos Córdoba vincula esta situación a una “década de dejadez institucional” y acusa al gobierno municipal de falta de sensibilidad hacia la memoria democrática y el patrimonio local.

Espacio ligado a la guerrilla antifranquista

El Sendero de la Memoria de Trassierra recuerda la presencia de la guerrilla antifranquista en la zona de Sierra Morena, por lo que su conservación, defienden desde la coalición, no solo afecta al estado físico del itinerario, sino también al valor simbólico e histórico del lugar.

Hacemos Córdoba recuerda además que existe una moción aprobada en 2017 que recoge la obligación de conservar este enclave, junto a la normativa autonómica y estatal en materia de memoria democrática. “Lo único que pedimos es que se cumpla la ley y se dignifique un espacio que forma parte de nuestra historia colectiva”, señala Hacemos en su nota.

Recorrido anual

La coalición anima a la ciudadanía a sumarse al 15º recorrido anual por el Sendero de la Memoria, previsto para este domingo 19 de abril, con salida a las 9.00 horas desde la plaza de Trassierra. La actividad está organizada por el Foro por la Memoria de Córdoba con la colaboración de distintos colectivos memorialistas. Desde la coalición insisten en que “la participación ciudadana es clave para visibilizar el abandono que sufre el sendero” y para “reclamar al Ayuntamiento una intervención inmediata que garantice su conservación y puesta en valor”.