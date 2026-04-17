La Universidad de Córdoba dispondrá de 150,5 millones de euros para este año

La Universidad de Córdoba (UCO) dispondrá de 150,51 millones de euros del modelo de financiación para el ejercicio 2026, una vez que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de Andalucía de distribución de los fondos incluidos en este instrumento para el conjunto de las diez universidades públicas andaluzas, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido este viernes en Córdoba la comisión de programación de este órgano, en la que están representados los rectores, el estudiantado, los consejos sociales y el Parlamento andaluz.

Si se compara con la cifra del pasado ejercicio, la UCO dispondrá de 4 millones de euros más. En diciembre pasado, cuando se completó el reparto de los fondos, la Junta informó de que la Universidad de Córdoba percibía en 2025 un total de 146,6 millones de euros, 6,8 más que un año antes.

En esta reunión, y según indica la Junta de Andalucía en una nota, se ha informado favorablemente la orden que recoge esta distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal "con el fin de disponer de un marco financiero equilibrado y sostenible".

La propuesta planteada para la UCO

La propuesta planteada para la UCO y para el resto de instituciones ha estado precedida de un proceso de negociación con los rectores. Ésta, según indica la Junta, incluye los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas para 2026, a los que se suman otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones de personal. Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.

Para la Universidad de Córdoba, de los 150,51 millones de euros que se reparten, 130,14 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 17,92 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa.

A todas esas cifras se añade una cuantía de 2,11 millones de euros consignada para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijado el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS).

Además, el modelo reserva para la UCO otros 327.386 euros consolidables de la partida destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario, por lo que ambas cantidades suman un montante global de 2,44 millones adicionales.

Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los rectores se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario.

Sesión de la CAU

Las universidades de Córdoba, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía han mostrado su satisfacción por lo que consideran un "avance en la aplicación efectiva del modelo de financiación vigente", ya que están convencidas de que "es la mejor garantía para el correcto funcionamiento del sistema universitario público andaluz".

En la nota explican que el Consejo Andaluz de Universidades ha aprobado un primer reparto para 2026 que incluye una partida adicional de 37,5 millones de euros destinada a cubrir diferentes conceptos reclamados por estas instituciones, como son la "cuantía pendiente para el abono total de los complementos autonómicos del PDI y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del PTGAS del 2024", así como la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada para el curso 2025-2026.