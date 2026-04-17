La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La llegada de la selección española a Córdoba, el plazo extra para incluir más casetas en la Feria de Córdoba y el nuevo centro que abrirá Indra en Córdoba centran nuestro boletín informativo de este viernes 17 de abril
Córdoba se vuelca con La Roja en llegada de la selección un día antes de su enfrentamiento con Ucrania. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 17 de abril, en el que también contamos cómo el Ayuntamiento encara la Feria con optimismo al asegurar que solo quedan “dos huecos libres” y que la repesca de casetas permitirá alcanzar el lleno total. Además, destacamos la apuesta por el futuro educativo y tecnológico de la ciudad con el impulso de Indra a la Formación Profesional gracias a un nuevo centro de alto rendimiento en el Campus Córdoba.
- Córdoba se vuelca con La Roja: así ha sido la espectacular llegada de la selección antes de medirse a Ucrania
- El Ayuntamiento asegura que en la Feria solo quedan "dos huecos libres" y que con la repesca de casetas espera el "lleno total"
- Indra impulsará la Formación Profesional en la ciudad con un nuevo centro de alto rendimiento en el Campus Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Foro Conecta
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Córdoba ciudad
- Lingotes utilizando chatarra: la empresa Latones del Carrión ampliará su fábrica en el Parque Joyero de Córdoba
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Rally en Córdoba
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Salud
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Provincia
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Córdoba CF
- LA PREVIA | El Córdoba CF, sin presión y con ambición: examen ante el colista Cultural Leonesa en plena recta final
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- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
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- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba