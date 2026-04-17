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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La llegada de la selección española a Córdoba, el plazo extra para incluir más casetas en la Feria de Córdoba y el nuevo centro que abrirá Indra en Córdoba centran nuestro boletín informativo de este viernes 17 de abril

Córdoba recibe a la selección española de fútbol

Córdoba recibe a la selección española de fútbol / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba se vuelca con La Roja en llegada de la selección un día antes de su enfrentamiento con Ucrania. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 17 de abril, en el que también contamos cómo el Ayuntamiento encara la Feria con optimismo al asegurar que solo quedan “dos huecos libres” y que la repesca de casetas permitirá alcanzar el lleno total. Además, destacamos la apuesta por el futuro educativo y tecnológico de la ciudad con el impulso de Indra a la Formación Profesional gracias a un nuevo centro de alto rendimiento en el Campus Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

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