El Ayuntamiento instala nuevas cámaras en Córdoba para reforzar el control del tráfico en distintos puntos de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 17 de abril, en el que también informamos de la apertura de un plazo extraordinario para solicitar casetas en la Feria tras la renuncia de varias entidades. Además, destacamos el arranque del espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena, que ha comenzado en Las Tendillas.

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