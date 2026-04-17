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La actualidad del viernes 17 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las nuevas cámaras de control del tráfico, el plazo extra para solicitar casetas de Feria y el inicio del Rally Andalucía Sierra Morena desde Las Tendillas marcan el pulso informativo de la jornada

Sala de control de tráfico de la Policía Local de Córdoba.

Sala de control de tráfico de la Policía Local de Córdoba. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Ayuntamiento instala nuevas cámaras en Córdoba para reforzar el control del tráfico en distintos puntos de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 17 de abril, en el que también informamos de la apertura de un plazo extraordinario para solicitar casetas en la Feria tras la renuncia de varias entidades. Además, destacamos el arranque del espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena, que ha comenzado en Las Tendillas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Tribunales

Provincia

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