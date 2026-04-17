La actualidad del viernes 17 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las nuevas cámaras de control del tráfico, el plazo extra para solicitar casetas de Feria y el inicio del Rally Andalucía Sierra Morena desde Las Tendillas marcan el pulso informativo de la jornada
El Ayuntamiento instala nuevas cámaras en Córdoba para reforzar el control del tráfico en distintos puntos de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 17 de abril, en el que también informamos de la apertura de un plazo extraordinario para solicitar casetas en la Feria tras la renuncia de varias entidades. Además, destacamos el arranque del espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena, que ha comenzado en Las Tendillas.
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba abre un nuevo plazo extraordinario para solicitar casetas en la Feria tras las renuncias
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El gobierno local se compromete a arreglar La Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado
- El Pleno aprueba una subida del 2,5% en el sueldo de los concejales en una sesión tensionada por la cercanía de las elecciones
- Colapso del padrón: las solicitudes de empadronamiento en Córdoba superan las 13.200
- Ladis 'sale por la puerta grande' en un homenaje torero al fotógrafo de Córdoba
Salud
- La alergia al polen del plátano de sombra finaliza en Córdoba, pero se abren paso las gramíneas y el olivo
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Tribunales
- El juzgado envía a prisión al detenido por el crimen de la Fuensanta en Córdoba
- La jefa de Salud mental del Reina Sofía, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas
Provincia
- Tres detenidos por explotación laboral a extranjeros sin papeles en una finca de Córdoba
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Deportes
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
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