"Tratamos de anticiparnos a enfermedades antes de la aparición de síntomas clínicos"

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge hasta este sábado el 46º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), una cita científica que reúne a alrededor de 600 investigadores, clínicos y profesionales sanitarios procedentes de España y del ámbito internacional. La jefa de Inmunología del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, Aurora Jurado Roger, es también la presidenta de este importante congreso y responsable de la Sociedad Andaluza de Inmunología. Este congreso contará con especialistas de referencia internacional, como Elena Hsieh, Megan Cooper, Victoria del Pozo, James Bussel, Nizar Mahlaoui, Maarten Naesens, Francisco Borrego, Rafael Blanco y Rafael Solana.

¿Cuáles son las nuevas inmunoterapias que se están dando a conocer en este congreso?

Dos de las plenarias están dedicadas a estos modelos, como son las terapias CAR-T, CAR-NK y la terapia génica. Estos tratamientos se basan en la modificación o reprogramación de células del sistema inmunitario para combatir enfermedades como el cáncer o ciertas inmunodeficiencias. En la actualidad, estas terapias están ampliando su aplicación más allá de la oncología, hacia enfermedades autoinmunes e inflamatorias y, en esta línea, se están analizando nuevos protocolos para aplicar mejor las inmnunoterapias que ya están en el mercado.

Otro aspecto que se está abordando son los biomarcadores inmunológicos o perfiles inmunitarios personalizados desde el punto de vista diagnóstico. ¿Qué avance supone esto?

La inmunología es una especialidad médica transversal, que atiende patologías propias de su ámbito, como son las inmunodeficiencias primarias, las inmunodeficiencias secundarias y ciertas patologías autoinflamatorias y también abarca las enfermedades alérgicas. Pero es que, además, la Inmunología es fundamental para el diagnóstico y abordaje de otras numerosas enfermedades y para la realización de trasplantes. Por ejemplo, se está trabajando mucho en biomarcadores inmunológicos, que son indicadores que podemos medir para ver cómo está el sistema inmune y estos indicadores se aplican tanto para el diagnóstico como para conocer la respuesta de los pacientes a tratamientos. Podemos utilizar ese conocimiento para obtener dianas terapéuticas personalizadas de tratamiento para los pacientes, con el objetivo de que, ante determinadas enfermedades, saber cuál sería la mejor estrategia para cada paciente en concreto y también para tratar de anticiparnos a enfermedades antes de la aparición de síntomas clínicos.

La jefa de Inmunología del hospital Reina Sofía y presidenta del Congreso de la Sociedad Española de Inmunología, Aurora Jurado. / Chencho Martínez

Pacientes con inmunodeficiencias llevan tiempo reclamando que en Andalucía se implante un cribado neonatal para detectar las inmunodeficiencias primarias, al mismo tiempo que asociaciones de pacientes diabéticos demandan que se implante el cribado para detectar la diabetes tipo 1 en la infancia. En este tipo de estrategias también juega un papel importante la Inmunología, ¿verdad?

El cribado neonatal para detectar inmunodeficiencias primarias se está llevando a cabo en algunas comunidades autónomas (en Andalucía aún no) y también se está haciendo pilotaje en algunos centros. Este cribado consistiría en que, mediante la prueba del talón, se analizarían parámetros que permiten detectar posibles alteraciones del sistema inmunitario para poder así llevar a cabo un tratamiento precoz de estas enfermedades. En el caso de la diabetes tipo 1 estaría destinado, sobre todo, a familiares de primer grado para detectar más precozmente la enfermedad y evitar así posibles complicaciones graves.

El hospital Reina Sofía de Córdoba es referente nacional y andaluz en trasplantes. ¿Qué labor fundamental efectúa la Inmunología en materia de donación y trasplante?

Estudiamos la compatibilidad inmunológica entre donante y receptor, para determinar qué receptor se parece más al donante y también nos encargamos de monitorizar biomarcadores, tanto del paciente en lista de espera como del paciente trasplantado, para analizar el riesgo de rechazo al injerto. Uno de los avances en este ámbito más importante y que aspiramos introducirlo en la cartera de servicios es el estudio del ADN circulante del donante como alternativa no invasiva a la biopsia endomiocárdica, técnica que permite diagnosticar el rechazo agudo del injerto antes que los métodos histológicos convencionales.

Hacía antes referencia a las nuevas terapias CAR-T para tratar determinados cánceres. ¿La Inmunología qué aportación realiza a estas terapias?

Como mencioné anteriormente terapias como las CAR-T se basan en la modificación o reprogramación de células del sistema inmunitario para combatir enfermedades como el cáncer. En este ámbito, los especialistas en Inmunología monitorizamos la respuesta inmune, la persistencia de las células modificadas y gestionamos las complicaciones inmunológicas.

La jefa de Inmunología del hospital Reina Sofía y presidenta del Congreso de la Sociedad Española de Inmunología, Aurora Jurado. / Chencho Martínez

Cada vez la población está más preocupada por el cuidado de su salud. Pero, ¿estima que existe un conocimiento real de cómo debe cuidarse el sistema inmunitario? ¿Es necesario tomar determinados suplementos para contar con un buen sistema inmunitario?

No critico que haya cada vez más conocimiento e información, pero, en mi opinión, hay que basarse en lo clásico: alimentación variada, ingesta de pocos procesados, realizar ejercicio físico y tener un descanso adecuado. Porque nuestro organismo es el de hoy, pero se ha moldeado después de millones de años de evolución. Algo tan básico como la lactancia materna nunca podrá ser igual que la leche de fórmula. Pasar tiempo al aire libre, exponerse a la luz solar o no permanecer sentados durante horas. El sistema inmune es una parte del organismo y con hábitos saludables ayudaremos a que esté lo mejor posible.

¿En qué aspectos concretos de la Inmunología destaca el hospital Reina Sofía sobre otros hospitales de Andalucía o de España?

En primer lugar, en trasplantes. El desarrollo del Servicio de Inmunología en el hospital Reina Sofía ha ido a la par que el desarrollo de los trasplantes, ya que sin Inmunología no hay trasplante. El Reina Sofía es el único hospital de Andalucía que tiene cinco programas de trasplantes y detrás de cada uno de ellos está la Inmunología. Desde el año 2007 se comenzó a impulsar más en el Reina Sofía la Inmunología Clínica, con asistencia directa al paciente, gracias a profesionales como el doctor Manuel Santamaría, y para ello contamos con un hospital de día especializado. Son cada vez más los hospitales que están incorporando este recurso. El Reina Sofía es conocido por la aportación que está haciendo la Inmunología al diagnóstico de enfermedades raras, muchas de ellas sufridas por niños, que han requerido de terapias avanzadas y génicas, para lo que se ha contado con la colaboración en ocasiones de otros centros para ciertas pruebas diagnósticas o para el tratamiento. El Reina Sofía es el único hospital con hospital de día propio en Inmunología. Dos días a la semana son atendidos nuestros pacientes por un especialista en Inmunología y por un enfermero especializado en estas enfermedades y la verdad es que una satisfacción muy grande y un lujo poder tener este hospital de día. Hay descritas en la literatura científica más de 500 enfermedades o errores congénitos de inmunidad, aunque algunas son extremadamente raras y puede que nunca veamos ningún caso. Pero siempre tenemos la posibilidad de atender a estos pacientes con nuestros propios medios o derivándolos a centros más especializados.

La jefa de Inmunología del hospital Reina Sofía, Aurora Jurado, junto a otras autoridades, en la presentación del Congreso de la Sociedad Española de Inmunología. / Manuel Murillo

¿Es que están aumentando los casos de inmunodeficiencias primarias?

No es que estén subiendo los casos, sino que ahora puede haber más porque se diagnostican mejor. Lo que sí se están incrementando son las inmunodeficiencias secundarias a tratamientos biológicos. A algunas personas que reciben tratamientos biológicos, que les ocasionan un buen resultado para su enfermedad, les puede ocurrir que se le debilite mucho el sistema inmune y en este servicio abordamos ese efecto secundario.

¿La inteligencia artificial está siendo una herramienta útil para su especialidad?

La estamos usando, pero aun de forma algo rudimentaria, pero el crecimiento de la IA va a ser imparable.

En el hospital Reina Sofía Inmunología y Alergia están unidos en el mismo servicio. ¿Qué resultados está proporcionando esta colaboración y si es habitual la coordinación de estas dos especialidades en otros hospitales?

No es habitual, somos un caso único y los resultados están siendo excelentes tanto en investigación como asistencia.

Del 22 al 29 de abril se celebrará un año más la Semana de las Inmunodeficiencias. ¿Qué actividad relativa a estas patologías registró el Reina Sofía el pasado año?

Durante 2025 prestamos 657 sesiones de inmunoterapia en nuestro hospital de día de Inmunología y cada vez atendemos a más pacientes, sobre todo por el crecimiento de casos de inmunodeficiencias secundarias.

¿Qué investigaciones está llevando a cabo Inmunología y Alergia del hospital Reina Sofía junto al Imibic?

El grupo GC01 Inmunología y Alergia del Imibic, dirigido por Rafael Solana, trabaja en senescencia del sistema inmune, estudia los mecanismos inmunológicos implicados en las enfermedades alérgicas en respuesta a fuentes naturales: polen, alimentos, himenópteros, fármacos y ácaros, entre otros temas.