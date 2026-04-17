El tramo urbano del Rally Sierra Morena obliga a cerrar Vallellano este viernes: horarios y accesos restringidos en Córdoba

Los motores ya se escuchan prácticamente desde cualquier punto de Córdoba: ya ha comenzado el Rally Sierra Morena que se celebra en Córdoba hasta este domingo 19 de abril. La competición, la segunda más importante de este tipo en España volverá a marcar el inicio del Campeonato de Europa por segundo año consecutivo, consolidándose así como una cita de referencia dentro del calendario automovilístico internacional. Así, Córdoba se convierte durante tres días en la capital mundial del motor.

Los mejores pilotos del Campeonato de Europa y del Supercampeonato de España, recorrerán distintos tramos de la provincia en la edición número 43 del Rally que, al igual que otros años, cuenta por un tramo urbano. Es decir, los vehículos circularán por varias calles y avenidas principales de la ciudad. De hecho, ayer jueves se celebró la ceremonia de salida del Rally en Las Tendillas.

Con motivo de una celebración de tal envergadura, el Ayuntamiento de Córdoba ha elaborado un plan de tráfico y seguridad, para el desarrollo normal del evento y para garantizar la movilidad tanto desde el punto de vista del tráfico de vehículos como peatonal. El documento fija los cortes de calles en Córdoba desde el lunes 13 de abril a las 07.00 hasta el domingo 19 de abril a las 22.00 horas y establece tres zonas de ocupación de la zona deportiva que afectarán al tráfico del resto de vehículos. La zona de ocupación 1, en el recinto ferial El Arenal; la zona dos, desde la calle Cruz Conde hacia Plaza de las Tendillas, Claudio Marcelo y Capitulares (para la ceremonia de salida) y la zona 3, que es la que alberga el tramo urbano, en las avenidas República Argentina y Vallellano.

El recorrido de la edición del 2025 del Rally Sierra Morena. / RAMÓN AZAÑÓN

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Un kilómetro de tramo urbano, el inicio de la prueba

En concreto, el tramo urbano de Córdoba, de un kilómetro, abrirá oficialmente el rally este viernes a las 20.00 horas en la avenida de Vallellano. Para ello, se utilizarán los viales izquierdos del último tramo de la avenida República Argentina como zona de reagrupamiento de vehículos participantes y organización, que será en la avenida Vallellano teniendo la salida en la Glorieta Media Luna y la meta en el semáforo previo a la Avenida de los Custodios. Los dos carriles exteriores quedarán abiertos para el servicio público de transporte hasta las 17.00 horas del viernes 17 de abril. A partir de esa hora, el tramo de ocupación 3 quedará totalmente cortado al tráfico hasta que pase el último coche.

La salida oficial del Rally Andalucía Sierra Morena 2026. / Manuel Murillo

¿Hasta qué hora estará cortado el tráfico?

Un total de 73 coches participarán en la prueba y cada vehículo tarda unos 2 minutos en circular por el tramo. Por lo tanto, si está previsto que el primero de ellos pase por el tramo urbano a las 20.05, los cortes de tráfico se extenderán, mínimo, hasta las 23.00 horas, aunque la franja horaria establecida para la prueba en el plan de seguridad del Ayuntamiento es de 17.00 a 22.30 horas

No obstante, el montaje de las infraestructuras está previsto iniciarlo a las 00.00 horas, del día 17 de abril, por lo que será necesario el corte total de la avenida y su desvío hacía la vía de servicio y hacia avenida de los Custodios.

La Policía Local ha avisado desde el día 16 de abril a los vehículos estacionados la prohibición de hacerlo en la Avenida República Argentina, Glorieta de la Media Luna Glorieta del Hotel, Juan Montiel Salinas y Pintor López Obrero. En la Avenida Conde de Vallellano se ha instalado una grada para la visualización de la prueba con capacidad para unas 1500 personas.

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