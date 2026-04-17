Resultados de la investigación en Córdoba: alumnos de la Politécnica diseñan un proyecto para prevenir úlceras en pacientes pediátricos

La investigación, unida a la formación y a la asistencia o educación, cada vez se lleva a cabo desde etapas más tempranas de la enseñanza, con el objetivo de aportar soluciones a necesidades que existen. Ejemplo de esta colaboración es la celebración del Hackathon Biotecnológico, que ha alcanzado recientemente su cuarta edición en Córdoba, y que permite conocer las propuestas que los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba (EPSC) realizan a las solicitudes que los profesionales sanitarios e investigadores les plantean para mejorar la asistencia de los pacientes y la práctica clínica en el área de la biomedicina.

En cada edición de este Hackathon Biotecnológico, varios equipos multidisciplinares, compuestos por estudiantes de todas las titulaciones de la Escuela Politécnica, tutelados por personal investigador del Imibic y la EPSC, trabajan y compiten durante tres semanas para desarrollar las mejores ideas, aplicaciones software y prototipos de dispositivos tecnológicos, con el objetivo de dar respuesta a los retos planteados por el personal clínico del hospital universitario Reina Sofía. El propósito es conseguir que estas soluciones mejoren la práctica clínica diaria, resaltan la Universidad de Córdoba y el Imibic.

Los equipos participantes. / CÓRDOBA

Alumnos de cuarto curso de la Politécnica

Ene esta cuarta edición, la propuesta ganadora del hackathon ha sido un proyecto enfocado en la prevención de úlceras por presión en la zona occipital en pacientes pediátricos con ECMO (técnica de soporte vital que sustituye temporalmente la función del corazón y los pulmones). Los jóvenes inventores han sido los estudiantes de cuarto curso de la EPSC de Córdoba Juan Carlos Cruz y Antonio Miguel Urbano, que cursan respectivamente, los grados de Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Mecánica. El jurado, integrado por profesionales clínicos y profesores de la Politécnica, valoró, además del proyecto, otras competencias necesarias para presentar estas soluciones, como el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de adaptación o la resolución de problemas complejos en contextos reales.

Otros ganadores

Los ganadores al mejor proyecto podrán realizar a su vez una visita al centro de innovación Tecnalia, ubicado en el País Vasco. Junto a estos dos ganadores, cuyo reto era del área de Pediatría, el jurado distinguió a otros equipos por cada uno de los retos propuestos. Los equipos galardonados recibieron una cuantía de 600 euros.

Los equipos participantes, junto a las autoridades. / CÓRDOBA

Retos en Pediatría, Cirugía, Reumatología y Dermatología

La Universidad de Córdoba y el Imibic recalcan que en el desafío planteado por el Área de Cirugía General y Aparato Digestivo, que consistía en la detección y conteo del material quirúrgico utilizado en quirófano durante una intervención, fue reconocido el equipo formado por Francisco Torres, Javier Redel, Javier González y Marta Peregrina.

En lo que respecta a la propuesta formulada por el Área de Reumatología sobre la detección no invasiva de inflamación articular subclínica, fue galardonado el equipo compuesto por Alejandro Muñoz, Álvaro Martínez, Víctor Guinea y Alejandro Ligero.

Finalmente, en la solicitud planteada por el Área de Dermatología, que propuso un proyecto para facilitar el guiado en el diseño de colgajos cutáneos sobre la piel del paciente, fue premiado el equipo integrado por Miguel Ángel Miranda, Pablo Luna, Ignacio Romero y David Peña

Para poder responder a estos retos, los equipos participantes contaron con recursos y tecnologías propias de sus campos de estudio como la impresión aditiva 3D, la inteligencia artificial (IA), desarrollos y aplicaciones software’ la microelectrónica, sensórica o el control de dispositivos electrónicos y o electromecánicos