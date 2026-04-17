Cuarto Hackathon Biotecnológico
Resultados de la investigación en Córdoba: alumnos de la Politécnica diseñan un proyecto para prevenir úlceras en pacientes pediátricos
El jurado premia proyectos en Pediatría, Cirugía, Reumatología y Dermatología, con el objetivo de mejorar la asistencia a pacientes y la práctica clínica en el ámbito de la biomedicina
La investigación, unida a la formación y a la asistencia o educación, cada vez se lleva a cabo desde etapas más tempranas de la enseñanza, con el objetivo de aportar soluciones a necesidades que existen. Ejemplo de esta colaboración es la celebración del Hackathon Biotecnológico, que ha alcanzado recientemente su cuarta edición en Córdoba, y que permite conocer las propuestas que los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba (EPSC) realizan a las solicitudes que los profesionales sanitarios e investigadores les plantean para mejorar la asistencia de los pacientes y la práctica clínica en el área de la biomedicina.
En cada edición de este Hackathon Biotecnológico, varios equipos multidisciplinares, compuestos por estudiantes de todas las titulaciones de la Escuela Politécnica, tutelados por personal investigador del Imibic y la EPSC, trabajan y compiten durante tres semanas para desarrollar las mejores ideas, aplicaciones software y prototipos de dispositivos tecnológicos, con el objetivo de dar respuesta a los retos planteados por el personal clínico del hospital universitario Reina Sofía. El propósito es conseguir que estas soluciones mejoren la práctica clínica diaria, resaltan la Universidad de Córdoba y el Imibic.
Alumnos de cuarto curso de la Politécnica
Ene esta cuarta edición, la propuesta ganadora del hackathon ha sido un proyecto enfocado en la prevención de úlceras por presión en la zona occipital en pacientes pediátricos con ECMO (técnica de soporte vital que sustituye temporalmente la función del corazón y los pulmones). Los jóvenes inventores han sido los estudiantes de cuarto curso de la EPSC de Córdoba Juan Carlos Cruz y Antonio Miguel Urbano, que cursan respectivamente, los grados de Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Mecánica. El jurado, integrado por profesionales clínicos y profesores de la Politécnica, valoró, además del proyecto, otras competencias necesarias para presentar estas soluciones, como el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de adaptación o la resolución de problemas complejos en contextos reales.
Otros ganadores
Los ganadores al mejor proyecto podrán realizar a su vez una visita al centro de innovación Tecnalia, ubicado en el País Vasco. Junto a estos dos ganadores, cuyo reto era del área de Pediatría, el jurado distinguió a otros equipos por cada uno de los retos propuestos. Los equipos galardonados recibieron una cuantía de 600 euros.
Retos en Pediatría, Cirugía, Reumatología y Dermatología
La Universidad de Córdoba y el Imibic recalcan que en el desafío planteado por el Área de Cirugía General y Aparato Digestivo, que consistía en la detección y conteo del material quirúrgico utilizado en quirófano durante una intervención, fue reconocido el equipo formado por Francisco Torres, Javier Redel, Javier González y Marta Peregrina.
En lo que respecta a la propuesta formulada por el Área de Reumatología sobre la detección no invasiva de inflamación articular subclínica, fue galardonado el equipo compuesto por Alejandro Muñoz, Álvaro Martínez, Víctor Guinea y Alejandro Ligero.
Finalmente, en la solicitud planteada por el Área de Dermatología, que propuso un proyecto para facilitar el guiado en el diseño de colgajos cutáneos sobre la piel del paciente, fue premiado el equipo integrado por Miguel Ángel Miranda, Pablo Luna, Ignacio Romero y David Peña
Para poder responder a estos retos, los equipos participantes contaron con recursos y tecnologías propias de sus campos de estudio como la impresión aditiva 3D, la inteligencia artificial (IA), desarrollos y aplicaciones software’ la microelectrónica, sensórica o el control de dispositivos electrónicos y o electromecánicos
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales