Reformar una vivienda tiene premio doble en Córdoba: así se revalorizan los inmuebles de cara al mercado del alquiler

Reformar una vivienda en mal estado tiene premio doble. En primer lugar, se mejoran las calidades, la habitabilidad y la presencia del inmueble, con el consiguiente ahorro energético. En definitiva, se actualiza, adaptándola a las nuevas realidades arquitectónicas, estéticas y de confort. Pero, además, se consigue otro objetivo, en este caso económico: una revalorización que conviene tanto a nivel patrimonial como, especialmente, en el caso de que se vaya a poner en alquiler.

Así lo atestigua un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista, que llega además a una conclusión muy interesante: cuanto más pequeño y menos habitaciones tiene el inmueble, más beneficiosa resulta la reforma de cara a rentabilizarla vía aumento del precio del alquiler. En el caso de Córdoba capital, una reforma en un estudio tiene una tasa de revalorización del 45%, por el 40% de pisos de una habitación, el 35% de los de dos, el 30% de las viviendas de tres habitaciones y el 25% que se logra con inmuebles de cuatro o más.

La revalorización a nivel nacional, entre el 24% y el 31%

Son cifras, además, superiores a las que se obtienen a nivel nacional, con una media que oscila entre el 24% de las viviendas de muchas habiaciones y el 31% de revalorización de los estudios. Para la realización de este estudio idealista ha analizado las diferencias de precio por metro cuadrado de las viviendas anunciadas "en buen estado" frente a aquellas que reconocen estar "para reformar", sin tener en cuenta el coste de la reforma. El dato es relevante para aquellos inversores que se planteen este tipo de operaciones, para conocer la capacidad real de obtener rentabilidad tras la compra, reforma y venta del inmueble.

Rehabilitación de viviendas en el barrio de Las Moreras. / A. J. González

Revalorización por capitales

En los mercados con precios más elevados y con gran tensión la tendencia en cuanto a revalorización se invierte, ya que las tasas crecen cuantos más dormitorios tiene la vivienda. Esta diferencia del mercado se debe, probablemente, a que los precios y la demanda son tan elevados que el estado de la vivienda pierde significancia y tienden a igualar su precio, sobre todo en los tramos más bajos.

Esta es la situación de ciudades como Barcelona (donde los estudios ofrecen solo una tasa de revalorización del 15%, que crece hasta el 24% de los de más de 4 habitaciones), San Sebastián (del 10% de los estudios al 23% de los más grandes), Madrid (del 10% de los estudios al 23% de los de 4 o más dormitorios) y Palma de Mallorca (del 15% de los estudios al 24% de los grandes). En otros casos donde la tensión en los precios se acerca a estas ciudades las revalorizaciones se mantienen prácticamente estables, como es el caso de Bilbao (23% de los estudios hasta el 24% de los de 4 o más habitaciones), Málaga (del 22% de los estudios al 24% de los más grandes) y Valencia (del 27% de los estudios al 24% de los de 4 dormitorios).

Un operario revisa un ascensor comunitario, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Menor tamaño, mayor beneficio

En el resto de capitales españolas, la tendencia de la revalorización es similar a la nacional, decreciendo en función del aumento del tamaño de la vivienda. Un total de nueve capitales tienen una tasa del 50% en los estudios (Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Palencia y Zamora). En el caso de los de dos habitaciones (la tipología teóricamente ideal para un hogar medio en España) son las ciudades de Lleida y Zamora las que ofrecen una mayor revalorización (39%), seguidas por Cáceres, Jaén y Lugo (38% en los tres casos).

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