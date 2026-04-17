Puerta Verde celebra 'la belleza de la vida' en su gala benéfica

El Palacio de la Merced ha acogido este viernes la segunda edición de la gala benéfica La belleza de la vida, organizada por la parroquia de Santa Luisa de Marillac de la capital cordobesa. En este acto el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha recibido el galardón Puerta Verde en la categoría de Personaje Público en reconocimiento a la colaboración de la institución provincial con esta congregación. Por su parte, el Cabildo Catedral de Córdoba ha sido premiado en la categoría de Institución Colaboradora; el grupo Sercolu, en la categoría Empresa; la familia Escobar, en la categoría Familia de Puerta Verde; y Brahim Konjira, en la de Monitor Puerta Verde.

El máximo representante de la institución provincial ha mostrado su orgullo por recibir este galardón, “pero la medalla de oro, el trofeo de verdad os lo lleváis vosotros cada vez que dais esperanzas en el Sector Sur y el Guadalquivir, cada vez que mejoráis la vida de la gente”, ha afirmado.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en la gala de Puerta Verde. / CÓRDOBA

Fuentes ha valorado al párroco de esta iglesia por su “encomiable labor, es un cura diez, de esos que nacieron para hacer el bien y que han decidido llevar la alegría por bandera”. “Nos recuerda a esos gigantes como San Juan Bosco en Turín o San Felipe Neri en Roma, pero traído a nuestra Córdoba de hoy. Es un entusiasta que entiende que el Evangelio se escribe con hechos, con sonrisas y con una fe inquebrantable en los jóvenes”, añadió.

'La maleta de Julia'

La Diputación de Córdoba colabora con esta parroquia en tres proyectos. Por un lado, La Maleta de Julia, dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, a los que se les da techo y comida, además de formación y las herramientas para poder integrase en la sociedad. Fuentes ha destacado que “este programa es el abrazo que evita que nuestros jóvenes caigan al vacío, que esa maleta que antes estaba vacía o llena de miedos se llene de dignidad”.

En el marco de este proyecto, la institución provincial ha colaborado en obras tan importantes como la adecuación de las duchas y estancias de San Martín de Porres y la rehabilitación de la cocina de Santa Luisa de Marillac.

'Puerta verde' y 'Las tres llaves'

Del mismo modo, ha apuntado Fuentes, “apoyamos el proyecto Puerta Verde, un espacio de ocio y hábitos saludables para los niños del barrio. Es un refugio donde se aprende a crecer con salud y alegría”.

Y la tercera de las iniciativas es Las Tres llaves, destinada a los jóvenes del Guadalquivir y el Sector Sur, en la que, según recordó, "se les enseña que no hay fronteras para sus sueños y que la vida empieza y termina en sus manos”.

Para finalizar, el presidente de la Diputación ha reafirmado su compromiso con la parroquia de Santa Luisa de Marillac.