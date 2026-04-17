Política
El PSOE de Córdoba acusa al gobierno local de hacer cálculo electoral por desmantelar la atención por acoso escolar y restituirla en 2027
La concejala socialista Alicia Moya acusa al gobierno local de Córdoba de desmantelar el servicio de agente tutor de la Policía Local, reduciendo la atención al acoso escolar
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha acusado al gobierno local del PP y a su alcalde, José María Bellido, de hacer un cálculo electoral por desmantelar la atención del acoso escolar y volver a implantarla en 2027, coincidiendo con las elecciones municipales.
En rueda de prensa, Moya ha afirmado que “por más veces que el delegado de Seguridad diga que está formando ahora agentes tutores para un futuro, lo que podemos afirmar con rotundidad es que ha desmantelado el servicio de agente tutor de la Policía Local al inicio del curso escolar actual, reduciendo su actuación exclusivamente a la educación vial y dejando sin atención el acoso escolar, la violencia de género, los riesgos de internet o el daiting violence”.
La edil ha comentado que todo ello se hace por cálculo electoral, “para volver a ofrecer en 2027 lo que ya teníamos desde el 2015 hasta 2025”. Alicia Moya se ha centrado en el acoso escolar para demostrar que el gobierno municipal ha abandonado la atención sobre este problema y otros muchos de la comunidad educativa. Para ello, ha aportado datos.
14.000 alumnos
Durante el curso escolar 2024/25, y según los datos dados por Moya, más de 14.000 alumnos participaron en este programa de información y formación que impartían los agentes tutores y 456 las charlas ofrecidas. Durante el curso escolar actual, y a falta de dos meses para que finalice, la concejala ha indicado que "ni siquiera se han alcanzado los 2.000 participantes y tan solo han sido 78 las charlas impartidas". “La diferencia es clamorosa, ni siquiera la excusa de que el curso no ha finalizado podría salvar unos datos que son vergonzosos”, ha considerado, para agregar que lo más indignante es que el gobierno local llevase a pleno una declaración institucional promovida por la asociación MIA para proclamar a “Córdoba ciudad libre de acoso escolar”, y que "justo un par de meses después mutile gravemente el programa de agente tutor que se ha desarrollado en Córdoba durante 10 años”, ha detallado.
Moya ha recordado que el programa de agente tutor es un servicio que ha ido evolucionando durante esos 10 años, llegando en su momento de máximo impacto a más de 20.000 participantes, y que "el trabajo constante hizo que la comunidad educativa confiase cada vez más en estos agentes para participar cada vez más en la resolución de conflictos y actuaciones particulares en el entorno escolar".
Asimismo, ha expuesto que "el profesorado se siente desbordado ante este problema", y que, según el CSIF, "el 60% considera que los protocolos que utilizan son poco operativos y que no tienen los recursos suficientes para ser realmente efectivos".
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