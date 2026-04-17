Policías plantean crear una Oficina de Atención a la Mujer para mejorar los protocolos tras el asesinato de La Fuensanta

Tras el último asesinato machista en Córdoba, ocurrido la mañana del pasado lunes en La Fuensanta, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que alarma sobre la situación actual de la Oficina de Denuncias en Córdoba y en el que propone "evaluar y mejorar los protocolos policiales en este tipo de delitos, ya sea con la creación de una Oficina de Atención a la Mujer (OAM), o cualquier otra adaptación que comporten una mejor intervención policial".

En concreto, denuncian que una gran parte de los hechos denunciados, como los de violencia de género, suceden en periodos festivos, fines de semana y en horario nocturno. "En estas franjas horarias, los funcionarios policiales encargados de la tramitación de dichas denuncias y de la instrucción derivada de las mismas, recaen en los agentes destinados en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Campo Madre de Dios, los cuales carecen de la preparación y apoyo técnico del que disponen los policías destinados en las unidades específicas que poseen la especialidad en la persecución de esos tipos delictivos", explican.

En este sentido, desde el SUP señalan directamente que esta situación "puede comportar un peor desarrollo de la investigación de este tipo de delitos, una puesta en riesgo de las víctimas, o una falta de garantías jurídicas por parte de los funcionarios actuantes".

Además, indican que este tipo de situaciones "suelen producirse en un entorno laboral saturado como lo son las oficinas de denuncias, donde hay que atender un gran número de casos con distintas casuísticas, atender demandas judiciales y policiales de otro orden, de forma que se dan situaciones caóticas y de estrés laboral, llegando a provocar en algunas ocasiones que la atención precisa e individualizada que precisa una víctima de violencia de género no sea la adecuada".

Campo Madre de Dios: rotaciones constantes y estrés laboral

Todo lo anterior, añaden, "se une a la situación particular de la Oficina de denuncias de Campo Madre de Dios, que opera como Inspección de Guardia para la recepción y tramitación de todos los detenidos, especialmente en las franjas críticas".

Esta situación desemboca en "rotaciones constantes" en dicha oficina por parte de los funcionarios que la componen y que "acaben marchándose a prestar servicio en otras unidades, ante la situación de estrés laboral al que se encuentran sometidos, que se produce ante la alta demanda laboral, la inmediatez de la misma, y que puede comportar fallos y situaciones jurídicas desfavorables en dichas circunstancias".

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También denuncian falta de sustituciones y refuerzo, "especialmente cuando no existe jefe de turno", ya que "los policías tienen que asumir sus funciones sin estar preparados y sin ser en ningún caso compensados ni valorados".