Infraestructuras
Patrimonio emite un informe favorable sobre la reparación de las cubiertas del santuario de la Fuensanta en Córdoba
La actuación se centrará en las edificaciones de la antigua hospedería y las construcciones posteriores situadas frente al patio de acceso al conjunto
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha emitido "informe favorable sobre la documentación técnica para reparaciones en zonas de cubierta de construcciones anexas del santuario de la Virgen de la Fuensanta", en el barrio cordobés homónimo.
La actuación se centrará en las edificaciones de la antigua hospedería y las construcciones posteriores situadas frente al patio de acceso al conjunto, así como en el edificio con fachada a la avenida Calderón de la Barca, según informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa.
Importantes filtraciones de agua de lluvia
Estas zonas presentan importantes filtraciones de agua de lluvia, especialmente acentuadas tras los últimos episodios de precipitaciones, generando daños en paramentos y revestimientos interiores, además de acumulaciones de agua en pavimentos que afectan a espacios actualmente en uso religioso y asistencial, entre ellos dependencias parroquiales y el servicio de Cáritas parroquial.
El objetivo del proyecto, tal y como se ha informado en la comisión, es "reparar los daños existentes y corregir las deficiencias en cubiertas y muros, evitando la entrada de agua y preservando la integridad del inmueble".
Trabajos previstos
"Entre los trabajos previstos destacan el desmontaje de falsos techos, picado de paramentos deteriorados y levantado de áreas de cubierta afectadas, reutilizando tejas en buen estado. Igualmente, está prevista la reposición de faldones, saneado o sustitución de elementos estructurales deteriorados y ajuste de hiladas de tejas para mejorar el vuelo sobre los aleros", continúa la nota.
"La limpieza general de tejas, repaso de canales y cobijas, e instalación de canalones de chapa galvanizada con gárgolas en la antigua hospedería", son otros objetivos de un proyecto que contempla el resanado de fachadas, limpieza y sellado de fisuras, así como "acabados con morteros tradicionales, nuevos falsos techos y pintura final en color blanco, según corresponda a cada paramento".
Estas obras permitirán "frenar el deterioro causado por las filtraciones, asegurar la adecuada conservación del conjunto y proteger el uso religioso y social que se desarrolla en sus dependencias".
Criterios patrimoniales
El santuario de la Fuensanta es Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Por este motivo, la intervención se ajustará estrictamente a los criterios de conservación y protección establecidos en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
La Comisión de Patrimonio apunta en su informe que ha fijado varias prescripciones que es necesario mantener la geometría original de la cubierta inclinada y emplear teja cerámica curva tradicional, sustituyendo solo las piezas irrecuperables por otras de iguales características.
Igualmente incluye contemplar la inclusión de materiales impermeabilizantes en zonas especialmente afectadas, así como respetar los acabados originales en muros y cornisas tras la intervención.
El santuario de la Fuensanta, construido en la segunda mitad del siglo XV, se erige en el lugar donde, según la tradición, tuvo lugar la aparición de la Virgen y del manantial milagroso que da nombre al enclave. El conjunto, de origen gótico‑mudéjar y enriquecido posteriormente con aportaciones barrocas y neogóticas, integra la iglesia, atrio, antigua hospedería, casa del santero, el templete humilladero y la explanada donde se celebran los actos del 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Fuensanta, copatrona de Córdoba.
Asimismo, el santuario alberga una importante colección de bienes muebles y exvotos, testimonio del arraigo simbólico, espiritual e histórico del lugar.
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