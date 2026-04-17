Patrimonio emite un informe favorable sobre la reparación de las cubiertas del santuario de la Fuensanta en Córdoba

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha emitido "informe favorable sobre la documentación técnica para reparaciones en zonas de cubierta de construcciones anexas del santuario de la Virgen de la Fuensanta", en el barrio cordobés homónimo.

La actuación se centrará en las edificaciones de la antigua hospedería y las construcciones posteriores situadas frente al patio de acceso al conjunto, así como en el edificio con fachada a la avenida Calderón de la Barca, según informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Importantes filtraciones de agua de lluvia

Estas zonas presentan importantes filtraciones de agua de lluvia, especialmente acentuadas tras los últimos episodios de precipitaciones, generando daños en paramentos y revestimientos interiores, además de acumulaciones de agua en pavimentos que afectan a espacios actualmente en uso religioso y asistencial, entre ellos dependencias parroquiales y el servicio de Cáritas parroquial.

El objetivo del proyecto, tal y como se ha informado en la comisión, es "reparar los daños existentes y corregir las deficiencias en cubiertas y muros, evitando la entrada de agua y preservando la integridad del inmueble".

Trabajos previstos

"Entre los trabajos previstos destacan el desmontaje de falsos techos, picado de paramentos deteriorados y levantado de áreas de cubierta afectadas, reutilizando tejas en buen estado. Igualmente, está prevista la reposición de faldones, saneado o sustitución de elementos estructurales deteriorados y ajuste de hiladas de tejas para mejorar el vuelo sobre los aleros", continúa la nota.

"La limpieza general de tejas, repaso de canales y cobijas, e instalación de canalones de chapa galvanizada con gárgolas en la antigua hospedería", son otros objetivos de un proyecto que contempla el resanado de fachadas, limpieza y sellado de fisuras, así como "acabados con morteros tradicionales, nuevos falsos techos y pintura final en color blanco, según corresponda a cada paramento".

Estas obras permitirán "frenar el deterioro causado por las filtraciones, asegurar la adecuada conservación del conjunto y proteger el uso religioso y social que se desarrolla en sus dependencias".