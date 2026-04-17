Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad

El Ayuntamiento de Córdoba está culminando la instalación de las nuevas cámaras de movilidad, que se suman a las que ya había instaladas para la vigilancia de 220 cruces semafóricos (casi 2.000 semáforos en total) que hay repartidos por la ciudad. No todas las cámaras multan, pero todas sirven al departamento de Movilidad para tomar decisiones. Desde la sala de control de tráfico de Córdoba, ubicada en la avenida de los Custodios, los técnicos municipales gestionan la circulación diaria de una ciudad mediana que, aunque no tiene grandes problemas de congestión, registra picos importantes en horas punta. El sistema para el control del tráfico incluye información procedente de semáforos regulados de forma remota, de las 80 cámaras distribuidas por toda la ciudad, de los sensores de aforamiento y de dispositivos medioambientales. Todos esos componentes se conectan mediante fibra óptica en el mayor de los casos a la sala de control, lo que permite tener a los responsables de Movilidad una capacidad de reacción prácticamente inmediata.

80 cámaras de varios tipos

De las 80 cámaras que se distribuyen en el mapa de Córdoba, 46 sirven para la gestión del tráfico, 11 para controlar el acceso a la zona de bajas emisiones (que coincide con las antiguas Acire) y el resto se comparten en la gestión del carril bus taxi, las zonas de aparcamientos, los conocidos como semáforos foto-rojo y los dispositivos que hay para vigilar y preservar el entorno de la Mezquita-Catedral.

El mapa de las cámaras de tráfico en Córdoba / CÓRDOBA

Las últimas cámaras que se han incorporado al ojo del Gran Hermano del Ayuntamiento, es decir, a la sala de control ubicada en la Jefatura de la Policía Local, son de última tecnología, 360º y sistema PTZ. Se trata de cámaras capaces de girar sobre sí mismas, de inclinarse a distintos grados y de hacer zoom sobre objetivos concretos.

Las cámaras estudian en tiempo real el comportamiento del tráfico en Córdoba, incluidos vehículos y peatones, en especial aquellos puntos que resultan más conflictivos. Las nuevas cámaras han facilitado a los responsables de movilidad una visión mucho más amplia de las vías (360 grados) y gracias a su tecnología, se podrá tener el control remoto de las mismas para realizar giros horizontales (Pan), inclinaciones verticales (Tilt) y acercamientos ópticos o digitales (Zoom).

Ubicación de las cámaras

Movilidad tiene repartidas estas 80 cámaras por todo el callejero de la ciudad, como puede verse en el gráfico. Las últimas incorporaciones se han instalado en la zona de Sansueña (a petición de los vecinos), el cruce entre la carretera de Trassierra y el Vial Norte, en la zona de Turruñuelos (en el nuevo tramo de la ronda Oeste) y en la avenida del Aeropuerto, en la intersección del hospital Quirón y Reina Sofía.

Sala de control de tráfico de la Policía Local de Córdoba- / A. J. GONZÁLEZ

No todas multan

Para aquellos que estén temiendo ya las consecuencias de que haya tantas cámaras instaladas por Córdoba, debemos apuntar que no todas son para imponer multas. En realidad solo una veintena de ellas tienen esa finalidad. En el año 2023, el último del que el Ayuntamiento ha facilitado datos, estos dispositivos sirvieron para interponer 61.028 sanciones o, dicho de otro modo, una media de 167,2 multas al día.