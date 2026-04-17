Largas colas en el Ayuntamiento de Córdoba para obtener documentos para la regularización de inmigrantes

A las ocho menos cuarto de la mañana, la cola ya llegaba casi hasta Gondomar. Una gran cantidad de personas esperaban frente a la sede del Ayuntamiento de Córdoba de Gran Capitán para conseguir dos de los documentos que se han convertido en clave para acogerse al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes: el certificado de vulnerabilidad y el empadronamiento.

La escena refleja la urgencia y la incertidumbre que se han generado tras la publicación del nuevo procedimiento en el BOE. Muchas de las personas concentradas llevaban horas esperando, algunas desde primera hora de la madrugada, con la intención de asegurarse un turno. El requisito del informe, que debe incluir firma y sello de los Servicios Sociales del Ayuntamiento o de entidades sociales autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha provocado un efecto inmediato de largas colas.

La fila llegaba ya casi a la calle Gondomar a las 8.00 horas. / CÓRDOBA

Un certificado imprescindible en varios casos

Este certificado es ahora imprescindible para quienes no pueden acreditar su situación a través de otras vías, como un contrato de trabajo o la existencia de menores a su cargo. Sin embargo, los detalles sobre cómo o a quién solicitarlo siguen sin estar del todo claros. Otro de los documentos que también es necesario (aunque no imprescindible) para acreditar la estancia en España es el empadronamiento. En el caso de Córdoba existe un colapso importante, con solicitudes que superan ya las 13.200, lo que también incrementa estas colas.

Mientras tanto, las entidades sociales advierten de que la situación puede agravarse en los próximos días si no se refuerzan los recursos y se aclaran los procedimientos. La recomendación general, insisten, es evitar las prisas y preparar bien la documentación, pero el plazo se cumple el próximo 30 de junio.