Julián Urbano asegura que en la Feria de Córdoba solo quedan "dos huecos libres" y que con la repesca de casetas espera el "lleno total"

El Ayuntamiento de Córdoba no teme que la Feria de Nuestra Señora de la Salud tenga huecos vacíos. El concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha asegurado que el análisis que realiza el equipo de gobierno sobre el descenso en el número de casetas que muestra la lista definitiva de adjudicadas no le preocupa porque "hoy por hoy solo tenemos dos huecos libres en dos parcelas de 300 y otra de 400 metros". Según Urbano, este año hay admitidas 82 casetas y el año pasado había 84 aunque en el listado definitivo de admitidas en la Feria de Córdoba de 2025 había 86 casetas tras excluir, por presentar solicitud fuera de lazo, a la hermandad de la Misericordia y a la asociación LGTBI+Colores de Careo Muriano.

La pérdida de casetas en la Feria de Córdoba no es algo nuevo, lleva ocurriendo desde hace años y en la última edición, el recinto ferial ya presentaba bastantes espacios vacíos en comparación con ediciones anteriores. En 2019, la Feria se abrió con 98 casetas. Entre los motivos de esa huida los caseteros, señalan el aumento de los costes y la reducción de la rentabilidad. Esta situación llevó el año pasado a ampliar por primera vez el plazo a última hora para incorporar alguna caseta más. Así, el Consistorio incorporó una caseta más de las previstas y fusionó otras dos. En concreto, autorizó a Ali Amet Constantin para la apertura de una caseta joven en la calle Cristo de los Faroles 5, la ampliación de la caseta La Quadra, que este año vuelve a crecer, y el uso por parte de Gloria Bendita de la caseta adjudicada inicialmente a la Peña Íntimos de Escalante, algo oficializado ya en el listado de este año.

Julián Urbano hace un análisis "sumamente positivo"

En este contexto, Julián Urbano ha hecho este viernes un análisis "sumamente positivo" y aunque admite que según sus cuentas, hay dos casetas menos, "también es cierto que la junta de gobierno local aprobará la semana que viene una ampliación del plazo con la idea de dar cabida a varias solicitudes de entidades interesadas". Así, dice convencido que "como tengo dos huecos, lo que voy a intentar es el full, el lleno total de nuestra feria". Urbano afirma que eso será posible porque "tenemos una feria muy buena, de muchísima calidad, en la que quienes montan casetas están contentos". A eso se suma, ha apostillado, "el aumento de las ayudas de montaje y las sombras que estamos poniendo este año".

Recinto ferial de El Arenal en una imagen nocturna iluminada. / A. J. González

Para conseguir ese "lleno total", el proceso de repesca de casetas prevé que sea "mucho más rápido" de manera que "en cuanto esté aprobado abriremos el plazo y en cuestión de 24 horas, resolveremos". El objetivo es que "estas familias que estén interesadas en alguno de los huecos tengan, lo antes posible, el visto bueno para montar ahora que las carpas de los toldos están prácticamente al 90%".

Las ayudas de montaje han crecido mucho en cuantía

En cuanto a las ayudas de montaje, Urbano ha recordado que la cuantía ha pasado de 40.000 euros en 2025 a 300.000 euros este año, gracias al "compromiso del señor alcalde con la comisión de feria", reflejado en el presupuesto de 2026. "Estamos ultimando la redacción de la convocatoria de ayudas para sacarla", ha adelantado, "estamos viendo cuáles son las ayudas que podemos dar y qué engloban para lo cual estamos en contacto con nuestros interlocutores para ver cuáles son los costes reales y hasta dónde podemos cubrir con las ayudas".

Ambiente en una caseta de la Feria de Córdoba. / A. J. González

La Feria de Córdoba se celebrará este año del 23 al 30 de mayo y el plazo para el montaje de casetas se abrió el pasado 13 de abril aunque la celebración del Rally Sierra Morena, instalado en El Arenal, está retrasando algunos trabajos, según algunos caseteros consultados. Simultáneamente, se está realizando la instalación de las carpas para los nuevos toldos y de las luces del Puente de El Arenal.