Indra impulsará la Formación Profesional en la ciudad con un nuevo centro de alto rendimiento en el Campus Córdoba

Indra Group, la multinacional española de referencia de defensa y tecnologías avanzadas, va a crear un centro de Formación Profesional (FP), una escuela situada en el Campus Córdoba, en la que a partir del próximo curso "contribuirá a formar perfiles técnicos, al mismo tiempo que les ofrece un vínculo con la empresa, con el objetivo de acelerar la capacitación y captación de talento", explica la empresa en una nota de prensa. El objetivo es "dar respuesta a su propia necesidad de este tipo de perfiles, derivada de su fuerte crecimiento y su despliegue industrial".

El nuevo centro de Formación Profesional de Indra Group integra un programa formativo en tecnología impulsado por la compañía con una "inmersión en el entorno real de trabajo desde el primer día, en los espacios optimizados y equipados con la última tecnología de Campus Córdoba". El modelo metodológico de alto rendimiento diseñado por Indra Group "permitirá al alumnado alcanzar sus objetivos formativos, trabajando con sistemas reales de radiofrecuencia y tecnología CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico)".

Formación de perfiles altamente demandados

Este nuevo centro de FP formará perfiles altamente demandados como técnicos de mantenimiento mecatrónico, integradores de sistemas, proyectistas, técnicos en mantenimiento electrónico, especialistas en calibración y pruebas y gestores de mantenimiento.

La oferta del centro de Formación Profesional de Indra Group incluye dos áreas de especialización. La primera, en el área de Mecatrónica Industrial, con un Grado D de Técnico Superior de Mecatrónica Industrial y Grados C en Montaje y Supervisión y Diseño de Sistemas Mecatrónicos. La segunda área de especialización es en Mantenimiento Electrónico con un Grado D de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico y dos Grados C en Planificación, mantenimiento de sistemas y profesionales de audio y vídeo.

El Campus Córdoba, un modelo diferencial

La elección de Campus Córdoba corresponde a su "modelo diferencial que sitúa a la empresa en el centro del proceso formativo", asegura Indra en su nota. El campus cuenta con más de 55.000 metros cuadrados de instalaciones, de los cuales más de 27.000 metros cuadrados están destinados a espacios de formación especializados, incluyendo aulas técnicas, talleres industriales y entornos específicamente diseñados para simular las condiciones de trabajo.

María Fernanda Silles, directora de Captación de Talento y Movilidad Interna, ha señalado que "Indra Group siempre ha estado comprometida con la formación de talento, como parte de su responsabilidad corporativa y como necesidad para contar con profesionales de alta cualificación que necesita". Este nuevo centro de FP supone "un nuevo paso adelante en nuestra apuesta por los jóvenes y contar con un entorno como Campus Córdoba, con instalaciones de primer nivel y una filosofía formativa pionera, muy práctica y totalmente alineada con la realidad empresarial, es clave para ofrecer la mejor formación”.

Búsqueda del talento para Indra, una empresa en expansión

Por su parte, Marco Antonio Franco, CEO y fundador de Campus Córdoba, ha destacado que "cuando Indra Group nos trasladó su plan de crecimiento en los próximos años, así como su principal preocupación para encontrar profesionales con capacidades tecnológicas avanzadas y muy especializadas, supimos que Campus Córdoba podía ayudarles a encontrar el talento que necesitan en formación profesional", y ha finalizado señalando que "este campus se ha creado por y para las empresas".

Instalaciones de Campus Córdoba. / Lola Ruiz

"El incremento de profesionales previsto por Indra Group corresponde a la puesta en marcha de nuevos centros industriales y tecnológicos en la provincia: la fábrica automatizada de radares de Las Quemadas o una nueva instalación de estructuras metálicas avanzadas para el desarrollo de centros de mando y control desplegables, entre otros proyectos", asegura la multinacional.

De esta manera, Indra Group continúa con el objetivo de impulsar programas formativos específicos de alto nivel orientados a la capacitación especializada de talento local y a su integración y permanencia dentro del ecosistema de innovación cordobés.

"La implantación de este nuevo centro refuerza el posicionamiento y crecimiento en Córdoba enmarcado en el Plan Andalucía de Indra Group, que busca duplicar la actividad del grupo en la comunidad y reforzar su papel como empresa tractora del ecosistema tecnológico e industrial andaluz. Es por ello que, en los próximos años, invertirá más de 80 millones de euros en Andalucía con el fin de reforzar sus capacidades industriales, creando más de 500 nuevos empleos y contando con una plantilla de más de 3.700 profesionales altamente especializados en tecnologías vanguardistas", finaliza la nota.