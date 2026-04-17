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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 17 de abril de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Puesta en escena de ‘Esencia’

Puesta en escena de ‘Esencia’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Teatro

Puesta en escena de ‘Esencia’

0bra enigmática interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent, que explora la fragilidad de la realidad mediante el reencuentro de dos amigos, Pierre y Cecil, quienes esperan a un autor que parece desdibujarse entre recuerdos y reflexiones. Localidades: de 10 a 24 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Gran Capitán, 3.

20.00 horas.

Poesía

Presentación de ‘El magisterio de los árboles’, de Javier Gilabert

El autor granadino, que inicia en Córdoba una gira nacional, estará acompañado por el poeta Antonio Luis Ginés para desgranar los detalles de esta obra galardonada con el Premio Rafael de Cózar.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

18.30 horas.

Danza-perfomance

‘Simbi en aguas astronómicas’

El C3A presenta la cuarta entrega del ciclo Existe un río con Inés Sybille. La pieza explora la figura de Simbi, divinidad del agua, a través de una memoria híbrida que mezcla lo digital, lo analógico y lo coreográfico. Utilizando el ritmo vudú Yanvalou, la artista investiga la conexión entre el archivo histórico y la identidad.

CÓRDOBA. Centro de Creación Contemporánea de Andalucía.

Carmen Olmedo Checa, s/n.

20.00 horas.

Música

Concierto de Primavera

El Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena interpretará obras de Lucena, Vives, Sorozábal y Medina. Entrada libre con inscripción previa en la siguiente dirección protocolo@fmcastillejo.org.

CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo.

Plaza de las Doblas, 2.

20.00 horas.

Música

Actuación de Noches de mi Ribera

La plaza de la Lagunilla será escenario de la actuación de la agrupación musical Noches de Mi Ribera dentro del ciclo Serenatas en las plaza cordobesas.

CÓRDOBA. Plaza de la Lagunilla.

21.00 horas.

Música

Primavera en las Iglesias Fernandinas

Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral actuará en la parroquia de Santiago e interpretará Vía Pulchritudinis .

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Parroquia de Santiago.

Agustín Moreno, s/n.

21.15 horas.

Solidaridad

Desfile benéfico

La Hacienda de la Albaida acogerá a las 18.00 horas, un desfile benéfico organizado por Acodem. El evento, presentado por Alfonso Gálvez y con la voz de Anabel Castillo, tendrá un donativo de 10 euros. Además, la organización ha habilitado una fila 0 para quienes deseen colaborar con la causa .

CÓRDOBA. Hacienda de la Albaida

Carretera de la Trasierra, km 1,2.

18.00 horas

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