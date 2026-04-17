Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 17 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Teatro
Puesta en escena de ‘Esencia’
0bra enigmática interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent, que explora la fragilidad de la realidad mediante el reencuentro de dos amigos, Pierre y Cecil, quienes esperan a un autor que parece desdibujarse entre recuerdos y reflexiones. Localidades: de 10 a 24 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Poesía
Presentación de ‘El magisterio de los árboles’, de Javier Gilabert
El autor granadino, que inicia en Córdoba una gira nacional, estará acompañado por el poeta Antonio Luis Ginés para desgranar los detalles de esta obra galardonada con el Premio Rafael de Cózar.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
18.30 horas.
Danza-perfomance
‘Simbi en aguas astronómicas’
El C3A presenta la cuarta entrega del ciclo Existe un río con Inés Sybille. La pieza explora la figura de Simbi, divinidad del agua, a través de una memoria híbrida que mezcla lo digital, lo analógico y lo coreográfico. Utilizando el ritmo vudú Yanvalou, la artista investiga la conexión entre el archivo histórico y la identidad.
CÓRDOBA. Centro de Creación Contemporánea de Andalucía.
Carmen Olmedo Checa, s/n.
20.00 horas.
Música
Concierto de Primavera
El Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena interpretará obras de Lucena, Vives, Sorozábal y Medina. Entrada libre con inscripción previa en la siguiente dirección protocolo@fmcastillejo.org.
CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo.
Plaza de las Doblas, 2.
20.00 horas.
Música
Actuación de Noches de mi Ribera
La plaza de la Lagunilla será escenario de la actuación de la agrupación musical Noches de Mi Ribera dentro del ciclo Serenatas en las plaza cordobesas.
CÓRDOBA. Plaza de la Lagunilla.
21.00 horas.
Música
Primavera en las Iglesias Fernandinas
Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral actuará en la parroquia de Santiago e interpretará Vía Pulchritudinis .
CÓRDOBA. Parroquia de Santiago.
Agustín Moreno, s/n.
21.15 horas.
Solidaridad
Desfile benéfico
La Hacienda de la Albaida acogerá a las 18.00 horas, un desfile benéfico organizado por Acodem. El evento, presentado por Alfonso Gálvez y con la voz de Anabel Castillo, tendrá un donativo de 10 euros. Además, la organización ha habilitado una fila 0 para quienes deseen colaborar con la causa .
CÓRDOBA. Hacienda de la Albaida
Carretera de la Trasierra, km 1,2.
18.00 horas
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales