Sucesos
Un hombre detenido en Las Margaritas tras ser sorprendido robando una moto y amenazar a los agentes con un arma
La Policía Nacional arrestó en Córdoba a un individuo tras sorprenderlo manipulando una moto, acusado de intento de robo y atentado contra agentes, en la barriada de las Margaritas
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y atentado contra los agentes de la autoridad tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer una motocicleta estacionada en vía pública.
Sorprendido mientras manipulaba el vehículo
Los hechos tuvieron lugar en la barriada de las Margaritas de la capital cordobesa durante un dispositivo establecido para la prevención de robos en interior de vehículos. Agentes que prestaban servicio de paisano observaron a un individuo en actitud sospechosa manipulando una motocicleta estacionada en la vía pública.
Al aproximarse para identificarlo, el hombre alegó que el vehículo era de su propiedad, mostrando una actitud agresiva con los agentes, llegando incluso a mostrar, de forma repentina, un arma blanca con la que amenazó a uno de los agentes.
Persecución a pie y detención
Tras estos hechos, el individuo emprendió la huida a pie, por lo que se inició una persecución a pie que culminó a los pocos metros con la interceptación y detención del sospechoso.
Posteriormente, los actuantes pudieron comprobar que la motocicleta presentaba diversos daños, entre ellos el bombín de arranque manipulado y el tapón del depósito de gasolina fracturado. El propietario del vehículo se personó en el lugar poco después para hacerse cargo del mismo y tramitar la correspondiente denuncia.
En el momento del arresto, al detenido se le intervinieron tanto el arma blanca como diversas herramientas que presuntamente utilizaba para fracturar los sistemas de seguridad de los vehículos.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas antes de ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.
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