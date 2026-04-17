La Guardia Civil esclarece dos delitos realizados mediante la 'estafa de los likes' tras una denuncia en Córdoba.

La Guardia Civil ha esclarecido dos hechos delictivos relacionados con la conocida como “estafa de los likes”, tras las denuncias interpuestas por dos víctimas residentes en Córdoba y Zaragoza a través de la sede electrónica del Instituto Armado.

Las denuncias fueron recibidas en la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) y su posterior investigación fue desarrollada por el Equipo @ de la Cibercomandancia, que ha culminado con el esclarecimiento de ambos casos.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil ha puesto a disposición de la autoridad judicial de Tarragona y Granada a cinco personas como presuntas responsables de los hechos denunciados.

Ofertas de empleo fraudulentas

La investigación se inició a finales del pasado año, después de que las dos víctimas denunciaran haber sido captadas mediante ofertas de empleo falsas en las que se les prometían ingresos económicos a cambio de realizar acciones simples en internet, como dar “me gusta” a publicaciones en perfiles de Instagram y otras redes sociales.

Según la Guardia Civil, los ciberdelincuentes contactaron con las víctimas a través de plataformas de mensajería, aprovechando su situación de desempleo, y les ofrecieron trabajos sencillos, bien remunerados y vinculados al teletrabajo. Para reforzar el engaño, presentaban estas ofertas como oportunidades urgentes, alegando que había otros candidatos preseleccionados a la espera.

Pagos por adelantado y nuevos ingresos para “desbloquear” saldo

El modus operandi, según la investigación, fue similar en ambos casos. Los autores solicitaban inicialmente a las víctimas una cantidad de dinero por adelantado mediante Bizum o transferencias inmediatas, asegurando que esa cantidad sería recuperada posteriormente.

Una vez realizados esos primeros pagos, los estafadores abonaban pequeñas cantidades como gancho, al tiempo que exigían nuevos ingresos con la excusa de desbloquear otros saldos pendientes. El fraude continuaba hasta que las víctimas advertían que estaban siendo engañadas.

En los dos hechos investigados, la suma de los perjuicios económicos sufridos por las víctimas superó los 6.000 euros.

Investigación del Equipo @

Tras tener conocimiento de los hechos a través de la sede electrónica, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició de forma inmediata las investigaciones, centradas en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre los perjudicados y los supuestos ofertantes de empleo, así como en el rastreo de la trazabilidad del dinero transferido.

Estas gestiones permitieron la plena identificación de los presuntos autores.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha procedido al esclarecimiento de ambos hechos delictivos y a la puesta a disposición judicial de cinco presuntos responsables residentes en las provincias de Tarragona, Álava y Granada.

Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución ante este tipo de engaños y recomienda desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias por trabajos fáciles y sin riesgo.

Archivo - Coche de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL - Archivo

Asimismo, aconseja evitar la aceptación de ofertas de trabajo inesperadas recibidas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería como Telegram, WhatsApp o TikTok, y no enviar dinero a terceros desconocidos para realizar supuestas inversiones o desbloquear pagos.

También recomienda recopilar toda la información posible sobre los cargos efectuados, como la cuenta de destino, los teléfonos asociados a Bizum, los nombres de usuario y los grupos de Telegram, entre otros datos que puedan resultar útiles para la investigación.

La Cibercomandancia y la denuncia telemática

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación con la que la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano a través de medios telemáticos, complementando la labor del resto de unidades de seguridad ciudadana en el ámbito del ciberespacio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

A través de la sede electrónica de la Guardia Civil y mediante el uso de certificado electrónico, se pueden presentar denuncias telemáticas relacionadas con estafas y cargos indebidos por medios informáticos, sustracción de vehículos o robos en su interior, hurtos y daños, así como por pérdida o localización de documentación.