La empresa Latones del Carrión ampliará su fábrica en el Parque Joyero de Córdoba

La empresa Latones del Carrión, dedicada a la fabricación de lingotes y barras de latón a partir de chatarras de latón, cobre, zinc, plomo y otros materiales, ampliará sus instalaciones en Córdoba, localizadas en el entorno del Parque Joyero, epicentro de la actividad de la transformación del metal en la ciudad. Este viernes, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica la concesión a la empresa de la autorización ambiental necesaria para iniciar los cambios previstos, que parte de la modificación “sustancial” de la autorización con la que ya cuenta esta sociedad, vinculada al mismo grupo mercantil que Peninsular del Latón, otra de las que funciona en la misma zona.

Según se detalla en la nueva autorización ambiental, Latones del Carrión tiene la intención de ampliar sus instalaciones, incorporando una lingotera (el molde que se usa en la industria metalúrgica para verter el metal fundido, que se enfríe y se solidifique) para el actual horno de crisol. El proyecto incluye también una nueva planta de granulado de cobre a partir de cables eléctricos procedentes de la recuperación. La actividad, por lo tanto, se enmarca en el sector del reciclaje para la recuperación de metal y la obtención, con ello, de granallas ricas en cobre.

Para dicha ampliación, continúa el documento, se usarán instalaciones ya existentes. En concreto, se acondicionarán unas naves y se instalará la nueva maquinaria, tanto para la lingotera como para el granulado de cobre. En ese espacio que se reutilizará, denominado “secadero”, estaba ubicado un almacén de residuos que se eliminará.

Imagen de un tubo recocido de cobre. / PROCOMÚN

Esto es lo que hace Latones del Carrión

En el mismo documento de la autorización ambiental se explica el proceso productivo de Latones de Carrión. Básicamente, fabrican barras y lingotes de latón empleando diversas materias primas, todas provenientes de la recuperación. Entre otras materias, se encuentran cobre, plomo, chatarras de latón, virutas y restos de barras y recortes de latones de primera.

Estas materias se analizan y se clasifican para un uso adecuado en la fabricación y su posterior venta. Latones del Carrión vende gránulos de cobre de primera, viruta con tierra, mola y subproductos derivados de la valorización de los residuos no peligrosos.

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Ampliaciones de fábricas

El proceso de expansión de Latones del Carrión se enmarca en un periodo de crecimiento de la industria del cobre en Córdoba. Junto a esta iniciativa se sitúa también la que ya ejecuta Cunext, que además de ampliar sus instalaciones en el Parque Joyero tiene previsto abrir una nueva fábrica de cobre verde a la salida de Córdoba por la N-432.