Instituto Provincial de Bienestar Social
La Diputación de Córdoba respalda la acción social de Cáritas con más de 73.000 euros
El objetivo del proyecto es "reforzar el trabajo de los equipos parroquiales, promoviendo una intervención social más coordinada, cercana y adaptada a la realidad de las personas"
El Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba ha concedido a Cáritas una ayuda económica de 73.104,42 euros para el desarrollo del proyecto Acompañamiento y necesidades básicas, una iniciativa orientada a fortalecer la labor social que realizan las Cáritas parroquiales en la provincia.
"Este proyecto nace con el objetivo de reforzar el trabajo de los equipos parroquiales, promoviendo una intervención social más coordinada, cercana y adaptada a la realidad de las personas y familias que acuden a estos espacios de acogida", explica la institución provincial en una nota de prenas.
Dos líneas fundamentales de actuación
La actuación se articula en torno a dos líneas fundamentales. Por un lado, la acogida y el acompañamiento a personas y familias, desde una atención basada en la escucha, la cercanía y el respeto a cada proceso personal. Por otro, el apoyo, la formación y la dinamización de los equipos de voluntariado, cuyo compromiso resulta esencial para sostener la acción social en el territorio.
A través de este proyecto se están impulsando iniciativas que fortalecen los grupos parroquiales, "mejoran la atención mediante criterios comunes de intervención y generan espacios de formación, encuentro y reflexión compartida". Asimismo, "se promueve una coordinación continua, tanto interna -con los distintos programas de Cáritas Diocesana- como externa, con otros agentes sociales, favoreciendo una respuesta más eficaz, articulada y adaptada a las situaciones de vulnerabilidad".
Un proyecto con impacto en 35 municipios cordobeses
Hasta la fecha, el proyecto ha llegado a 35 municipios de la provincia de Córdoba, en los que se han desarrollado intervenciones de acompañamiento mediante visitas periódicas. Además, se han llevado a cabo cerca de diez acciones formativas dirigidas a equipos parroquiales, con nuevas sesiones ya programadas.
Esta iniciativa "consolida el compromiso con una acción social en red, que pone en el centro a la persona, apostando por el acompañamiento cercano, la proximidad y la mejora continua en la atención a quienes más lo necesitan", finaliza la nota.
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