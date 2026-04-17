La Diputación de Córdoba presenta una nueva edición de sus convocatorias en materia de juventud: fechas, requisitos y cuantías

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Juventud, pone en marcha una nueva edición de sendas convocatorias de subvenciones para la realización de proyectos de ocio y tiempo libre en el año 2026, destinadas a asociaciones, entidades, municipios y entidades locales (EELL), respectivamente.

La responsable del área en la institución provincial, Sara Alguacil, ha destacado que “el objetivo de estas ayudas es colaborar con proyectos en materia de juventud, ocio y tiempo libre que se desarrollen en el año 2026”, explica la institución provincial en una nota de prensa.

Colaboración estrecha con los municipios

La diputada ha recalcado que “seguimos apostando por mantener una colaboración estrecha con los municipios, a través de las entidades públicas, pero también dando oportunidad a esos jóvenes que creen en sus proyectos para facilitarles el camino”.

Sara Alguacil, responsable de la Delegación de Juventud de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Convocatoria y requisitos

En lo que respecta a la convocatoria para asociaciones y entidades, la dotación es de 75.000 euros y está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años. Como requisitos fundamentales, se establece la no pertenencia al sector público, no ser persona física y no ser una entidad con ánimo de lucro; tener domicilio en la provincia de Córdoba, excluyendo a las que tengan el domicilio social en el municipio. Del mismo modo, se exige que el contenido del proyecto verse sobre la dinamización de jóvenes mediante actividades de ocio, desarrolladas durante su tiempo libre.

La segunda línea de ayudas, la destinada a municipios y entidades locales (EELL), la cuantía es 250.000 euros y 10.000 euros, respectivamente. De igual modo, deben realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Entre los requisitos, se establece que debe tratarse de un municipio de la provincia de Córdoba y que el contenido del proyecto verse sobre la dinamización de jóvenes mediante actividades de ocio desarrolladas durante su tiempo libre.

En ambas convocatorias, las solicitudes se deben presentar dentro de los quince días hábiles desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).