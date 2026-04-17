Córdoba prepara la Batalla de las Flores 2026: carrozas, tradición y 80.000 claveles el próximo 26 de abril

Córdoba calienta ya motores para el inicio del maratón festivo de mayo que, tras la romería de Santo Domingo esta semana, dará comienzo el próximo domingo 26 de abril con la Batalla de las Flores. El concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; el presidente de la Federación de Peñas, Juan Serrano, y el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, han dado a conocer este viernes el cartel de la fiesta y los detalles de la celebración. Urbano ha destacado que "la batalla de las flores es una de las actividades que los cordobeses nos acercamos con más cariño, una batalla que se realiza en el Centro de Córdoba y en la que la Federación de Peñas como organizadora se vuelca con todos sus recursos".

Juan Serrano ha explicado que la Batalla de las Flores dará comienzo como todos los años en la avenida República Argentina a las 12.00 horas, con la participación de una docena de carrozas de otras tantas peñas. Un coche de caballos abrirá el cortejo gracias a la colaboración de la asociación de caballos de época, cuya presidenta ha cedido un coche que irá en cabeza. Las carrozas darán dos vueltas a los jardines de La Victoria pasando por los palcos instalados en esta vía para concluir de nuevo en República Argentina.

Presentación de la batalla de las flores en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Las peñas tienen previsto lanzar al público unos 80.000 claveles

Como novedad, después de la batalla, las carrozas enfilarán en dirección a la caseta de la Federación de Peñas en el recinto ferial de El Arenal cuya carpa ya se ha instalado para guardar las carrozas y concluir el desfile allí. En total, las peñas tienen previsto lanzar al público unos 80.000 claveles. Según Serrano, "venimos observando que cada vez hay más público porque los tour operadores internacionales incluyen esta fiesta de lanzamiento de claveles que no se ve en ningún otro sitio en su catálogo como opción para venir a Córdoba en el mayo festivo".

El traslado a El Arenal de la batalla coincidirá con el partido del Córdoba CF con el Sporting de Gijón en estadio de El Arcángel, algo que no debería ser un problema. "Estamos coordinados con la policía para ver a qué hora entramos en El Arenal con el fin de que no entorpezca el tema del fútbol", han asegurado, "empezaremos a las 12 horas y cuando lleguemos allí, pararemos las carrozas delante de la caseta y cuando empiece el fútbol, nos meteremos dentro". Una vez allí, los asistentes tienen previsto celebrar una jornada de convivencia en la que la federación entregará un regalo a los participantes.