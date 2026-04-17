Hacemos Córdoba exige un plan urgente para salvar los mercados municipales

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde de la ciudad una actuación inmediata ante el “grave deterioro” que están sufriendo los mercados municipales, denunciando que la “inacción” del equipo de gobierno está acelerando su “progresiva desaparición y poniendo en riesgo un modelo comercial clave para los barrios”.

Desde la coalición de izquierdas advierten de que la situación actual “lejos de mejorar, continúa agravándose sin una respuesta eficaz por parte del gobierno municipal”. En este sentido, señala que “cualquier vecino o vecina puede comprobar cómo se acumulan los puestos vacíos, se reduce la actividad comercial y se pierde clientela de manera sostenida en el tiempo”.

Asimismo, subraya la “preocupante ausencia de relevo generacional” en muchos mercados, lo que está contribuyendo a un “vaciamiento progresivo”. “Estamos viendo cómo espacios que han sido históricamente motores de vida en los barrios se están quedando sin actividad y sin futuro”, ha señalado.

Como ejemplos de esta situación, destaca el caso del mercado del Naranjo, “donde el último inquilino ha sido expulsado recientemente”; el mercado de Huerta de la Reina, “donde apenas queda una pescadería”; o el mercado del Sector Sur, “que cuenta únicamente con seis comercios en funcionamiento”.

No es un problema puntual

Para Hacemos Córdoba, “no estamos ante un problema puntual, sino ante un proceso de degradación continuada que está llevando a los mercados municipales a una situación límite”. En este sentido, critica que “la falta de actuaciones estructurales y la ausencia de una estrategia clara por parte del Partido Popular están permitiendo que estos espacios entren en una dinámica de abandono progresivo”.