Consejos para alérgicos

Con la primavera a punto de desatar su polen, el oftalmólogo del Hospital Arruzafa Antonio Cano, de la Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva, advierte de un año especialmente intenso por las lluvias recientes, que han potenciado los alérgenos. "Es habitual acudir a consulta con molestias oculares, con picor, escozor, es decir, síntomas de alergia", explica.

"No podemos olvidar que este año se prevé que va a ser un año intenso, vamos a tener multitud de pacientes, no tenemos dudas porque ha sido un año muy lluvioso, va a haber mucho polen y, por lo tanto, todos los alérgenos que vamos a tener en superficie serán altos", añade y recomienda prevención en quiénes ya han sufrido alergia estacional.

Revisión de una paciente. / Hospital Arruzafa

"Si ya hemos tenido alergia en años anteriores, es decir, somos el paciente con alergia estacional, la alergia primaveral, tenemos que prevenir", insiste. Como primera línea, propone lágrimas artificiales con antialérgicos naturales, aplicadas 2-3 veces al día.

"Deberíamos utilizar lágrimas artificiales y además añadirle algún antialérgico natural. Las lágrimas artificiales más frecuentes son los ácidos hialurónicos, pero sabemos que hay antialérgicos naturales, por decirlo de alguna forma. Nos pueden venir muy bien, usar dos veces al día", detalla.

Hospital Arruzafa

A esto suma colirios antihistamínicos locales, sin efectos adversos significativos y con dosis de una vez cada 12 horas. "El antialérgico clásico o los antihistamínicos a nivel local, por supuesto también. Recordad que están exentos de efectos adversos. Normalmente, la posología o la dosis es una vez cada 12 horas y eso nos puede venir muy bien", aclara.