Se podrán presentar alegaciones hasta el 15 de mayo
La cesión de Caballerizas a Córdoba Ecuestre sale a información pública
El acuerdo entre el Ayuntamiento y Córdoba Ecuestre se somete a información pública hasta el 15 de mayo, tras la aprobación de la cesión del edificio por parte de la junta de gobierno local
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) saca este viernes a información pública la cesión, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, de las Caballerizas Reales a la entidad Córdoba Ecuestre. El acuerdo se somete a información pública con la posibilidad de recibir alegaciones hasta el 15 de mayo.
El pasado 6 de abril, la junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobó la cesión del edificio a Córdoba Ecuestre por un periodo de 75 años (25 más dos prórrogas) a cambio de un canon de 99.000 euros anuales (2,5 millones en total). Una vez se resuelvan las alegaciones, si se llega a presentar alguna, se procederá a la firma del convenio y el acuerdo quedará oficialmente sellado.
Una gestión en precario desde hace 15 años
Córdoba Ecuestre gestiona Caballerizas en precario desde hace 15 años. El edificio formaba parte del patrimonio del Ejército desde finales del siglo XIX, cuando se creó el depósito de sementales. En 1995, el Ministerio de Defensa abandonó el inmueble, que no pasaría a titularidad municipal hasta finales del año 2021 y tras años de complejos procesos administrativos.
Proyectos en Caballerizas
Para Caballerizas hay varios proyectos planteados, alguno impulsado por la propia entidad Córdoba Ecuestre y otros de la mano del Ayuntamiento. En el caso de Córdoba Ecuestre, ya ha presentado su iniciativa para establecer allí el Centro Internacional del Caballo, un proyecto cuya inversión roza los diez millones de euros. La entidad presidida por Rafael Blanco pretende intervenir en varios espacios, entre ellos la huerta de Caballerizas, un espacio que da a la avenida del Alcázar y que se quiere mostrar mucho más al público.
De la mano del Ayuntamiento ya se ha puesto en marcha la recuperación de la entrada histórica a Caballerizas, que se hacía por el jardín elevado que se sitúa al lado de la puerta por la que se accedía al Alcázar, al que ya se accede por la parte del río. Urbanismo tiene previsto bajar la cota de ese jardín creando una plaza ajardinada y recuperando así la antigua puerta de acceso.
Este proyecto va de la mano de otro del que se lleva hablando mucho tiempo, una sala museística que se ejecutará en la planta alta de Caballerizas, encima de donde están ahora los coches de caballos expuestos.
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- La jefa de Salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas
- El Rally Sierra Morena marca la agenda de un fin de semana lleno de contenido teatral y arte en Córdoba
- Dreamworld Star SL renuncia a montar caseta: 'Íbamos a montar 'Brutus' con Cervezas Alhambra, pero no nos gustó el sitio asignado