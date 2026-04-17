La cesión de Caballerizas a Córdoba Ecuestre sale a información pública

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) saca este viernes a información pública la cesión, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, de las Caballerizas Reales a la entidad Córdoba Ecuestre. El acuerdo se somete a información pública con la posibilidad de recibir alegaciones hasta el 15 de mayo.

El pasado 6 de abril, la junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobó la cesión del edificio a Córdoba Ecuestre por un periodo de 75 años (25 más dos prórrogas) a cambio de un canon de 99.000 euros anuales (2,5 millones en total). Una vez se resuelvan las alegaciones, si se llega a presentar alguna, se procederá a la firma del convenio y el acuerdo quedará oficialmente sellado.

Una gestión en precario desde hace 15 años

Córdoba Ecuestre gestiona Caballerizas en precario desde hace 15 años. El edificio formaba parte del patrimonio del Ejército desde finales del siglo XIX, cuando se creó el depósito de sementales. En 1995, el Ministerio de Defensa abandonó el inmueble, que no pasaría a titularidad municipal hasta finales del año 2021 y tras años de complejos procesos administrativos.

Imagen de archivo de la Copa de España de Alta Escuela celebrada en Caballerizas. / RAMÓN AZAÑÓN

Proyectos en Caballerizas

Para Caballerizas hay varios proyectos planteados, alguno impulsado por la propia entidad Córdoba Ecuestre y otros de la mano del Ayuntamiento. En el caso de Córdoba Ecuestre, ya ha presentado su iniciativa para establecer allí el Centro Internacional del Caballo, un proyecto cuya inversión roza los diez millones de euros. La entidad presidida por Rafael Blanco pretende intervenir en varios espacios, entre ellos la huerta de Caballerizas, un espacio que da a la avenida del Alcázar y que se quiere mostrar mucho más al público.

De la mano del Ayuntamiento ya se ha puesto en marcha la recuperación de la entrada histórica a Caballerizas, que se hacía por el jardín elevado que se sitúa al lado de la puerta por la que se accedía al Alcázar, al que ya se accede por la parte del río. Urbanismo tiene previsto bajar la cota de ese jardín creando una plaza ajardinada y recuperando así la antigua puerta de acceso.

Recreación de cómo quedará la futura plaza ajardinada, con una de las torres del Alcázar a la izquierda y Caballerizas a la derecha. / CÓRDOBA

Este proyecto va de la mano de otro del que se lleva hablando mucho tiempo, una sala museística que se ejecutará en la planta alta de Caballerizas, encima de donde están ahora los coches de caballos expuestos.