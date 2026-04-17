Ayuntamiento y Diputación de Córdoba elogian a los emprendedores y recogen el guante a la colaboración público-privada

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Diputación provincial, Salvador Fuentes, han recogido este viernes el guante de los emprendedores, elogiando al sector y destacando la importancia de apoyarlo con iniciativas como la colaboración pública y privada. Lo han hecho durante un foro CÓRDOBA Conecta celebrado con motivo del Día mundial del Emprendimiento (que tuvo lugar este 16 de abril), donde han participado Paco Morales, chef de Noor; Pablo López, consejero delegado de Silbon; Esther Capitán, presidenta de AJE y CEO de ECSA Consultores, y Clara Fernández, farmacéutica y creadora de la marca de dermocosmética Holisi.

El evento ha comenzado con unas palabras de Salvador Fuentes, quien lo ha definido como "una masterclass de líderes valientes" ante el grupo numeroso de representantes institucionales y empresariales, y de empresarios que se ha reunido en el hotel Eurostars Palace para escuchar a los intervinientes. Fuentes ha elogiado al tejido productivo, destacando sus valores y haciendo hincapié en su papel social. El foro CÓRDOBA Conecta, organizado por Diario CÓRDOBA, ha sido patrocinado por la Diputación de Córdoba junto a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Universidad de Córdoba (UCO), la Fundación Caja Rural del Sur e Ilerna.

La iniciativa ha concluido con una intervención de José María Bellido, quien ha afirmado que "hoy aquí hemos visto un ejemplo de orgullo de ciudad", aunque también ha recordado a "todos los que no están aquí, pero cada día, en cada barrio, en los pueblos, tienen que levantar la persiana y también ayudan a nuestra sociedad". En estos términos, ha advertido que "sin emprendimiento nos irá peor a todos" y ha llamado a "dotarles de herramientas" para el avance de los proyectos. Entre estas, ha aludido a la seguridad jurídica, la reducción de la burocracia y de los impuestos, la necesidad de "creer de verdad en la colaboración público-privada", las ayudas al empleo y la formación.

Pablo López: "Encontramos la financiación donde no había"

En el marco de este foro, en líneas generales, los emprendedores han puesto de relieve las dificultades para acceder a la financiación en el impulso de proyectos nuevos. No obstante, Pablo López ha recordado cómo acudieron, en primer lugar, a AJE, para después llegar a un Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) y finalmente lograr un préstamo de 50.000 euros, sin avalista, concedido por Enisa (Empresa Nacional de Innovación). "Fue fundamental, encontramos la financiación donde no había", ha afirmado.

De su parte, Esther Capitán, en representación de los empresarios jóvenes de Córdoba, ha subrayado durante su exposición algunas demandas del sector como una mayor colaboración púbico-privada y una legislación "a favor del sector privado", así como el acompañamiento del sector público a las empresas. A esto ha añadido otras necesidades como la conciliación, que habitualmente se promueve para los trabajadores y que ahora se reivindica también para los empresarios desde AJE Andalucía.