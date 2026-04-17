El Ayuntamiento de Córdoba programa actividades el 30 de abril contra el acosa escolar con el rapero Anarce

La teniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, y la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, han informado este viernes sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Córdoba por el Día Mundial contra el Bullying, junto a Pilar Bascón, presidenta de la Asociación cordobesa de ayuda a familias en situación de acoso escolar. Aunque el día se celebra el 2 de mayo, las actividades programadas en Córdoba se llevarán a cabo el próximo 30 de abril bajo el título Si hubiera hablado, porque la idea central sobre la que pivotan las jornadas es que hablar puede cambiarlo todo.

La delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, ha asegurado que la lucha contra el acoso escolar es una prioridad que debe abordarse de manera colectiva, constante y transversal. "Todos sabemos que el acoso escolar no es un problema aislado, es una realidad que afecta desgraciadamente a muchos niños y que requiere siempre la implicación de toda la sociedad, es decir, instituciones, centros educativos, familia y el propio alumnado".

Narci Ruiz, en un momento de su intervención. / RAFAEL MELLADO

Jornadas con el rapero Anarce

En ese sentido, el Ayuntamiento ha diseñado una programación que busca visibilizar este problema, sensibilizar y fundamentalmente prevenir. De este modo, el eje principal de la jornada será la actividad que se desarrollará en el Centro de Recepción de Visitantes, donde tendrán lugar dos sesiones dirigidas a alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo, y que estarán conducidas por el joven rapero y conferenciante Anarce, que sufrió acoso escolar. Además, el día 30 se hará la lectura de un manifiesto contra el bullying. ·Es importantísimo que todos los alumnos entiendan que el silencio aquí es un obstáculo, que hay que comentarlo, que hay que apoyar a la víctima, que hay que contarlo", ha dicho Ruiz.

Además, como la idea es que este mensaje salga de las aulas se va a poner en marcha una campaña de sensibilización bajo el nombre Córdoba contra el bullying, que estará presente tanto en autobuses urbanos como en distintos medios de comunicación. "Con esta acción buscamos hacer visible el rechazo social al acoso escolar y recordar que esta es una responsabilidad compartida".

Así mismo, dentro de esta jornada se llevará a cabo la distribución de aproximadamente 400 pañuelos azules que serán entregados al alumnado participante como símbolo de compromiso, visibilización y rechazo a este problema. Por último, se va a llevar a cabo una ponencia de Ismael Martínez, el rapero de las causas sociales, en el IES El Tablero, después del éxito cosechado por el ponente hace unos días en el IES Trassierra.

378 casos en dos años

Pilar Bascón, presidenta de la primera Asociación Cordobesa de Ayuda contra el Acoso Escolar y apoyo a Familias, ha informado de que en los dos primeros años de vida de esta entidad han atendido 378 casos, aunque no todo ellos tienen activado el protocolo antiacoso, porque la gran mayoría de las familias "tienen miedo, al igual que lo tienen los niños; por desgracia en gran cantidad de ocasiones no se abren los protocolos porque al final estamos en manos del director o directora del centro educativo", que debe considerarlo oportuno. "No debería ser así, porque ante cualquier indicio siempre se debería de abrir un protocolo", ha defendido Bascón. "Todos queremos solucionar el problema, pero muy poca gente quiere comprometerse ante este problema y esa es la realidad".