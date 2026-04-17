Galardones
El Ateneo de Córdoba concede las Fiambreras de Plata 2026
El Ateneo de Córdoba reconocerá a siete personalidades de la cultura, la ciencia y el compromiso social, además de otorgar dos premios extraordinarios a figuras destacadas de la ciudad
El Ateneo de Córdoba ya ha decidido quiénes recibirán este año sus Fiambreras de Plata, uno de los reconocimientos más destacados de la ciudad a trayectorias vinculadas a la cultura, la ciencia y el compromiso social.
El jurado, reunido el pasado 13 de abril, ha seleccionado a los galardonados de 2026 tras revisar las candidaturas propuestas por los socios. En esta edición, el premio distinguirá al obispo Monseñor Juan José Aguirre Muñoz; al pintor Juan Cantabrana; al catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UCO José Roldán Cañas; al doctor en Filosofía y Letras José Cosano Moyano; al pianista, compositor y catedrático Andrés Carlos Manchado; al psicólogo clínico y escritor Fernando Jiménez Hernández-Pinzón; y al filósofo José Carlos Ruiz.
Dos premios extraordinarios
Además, el Ateneo concederá dos Fiambreras de Plata extraordinarias. Serán para el técnico financiero Pedro López Castillejo, expresidente del Círculo, y para el matador de toros Rafael González Chiquilín, figura destacada en la cultura taurina y vinculado a diversas iniciativas sociales.
El fallo ha estado respaldado por un jurado integrado por varios miembros del Ateneo y presidido por su actual responsable, Federico Roca de Torres.
Para el presidente del Ateneo de Córdoba, Federico Roca, las Fiambreras de Plata no son solo un reconocimiento, sino "una muestra del aprecio de Córdoba hacia quienes, desde diferentes ámbitos, construyen ciudad y conciencia". Cada premiado representa una forma de excelencia: científica, artística, social o empresarial. "Con este galardón celebramos el talento, la entrega y el compromiso con una Córdoba más culta, más justa y más humana".
El acto de entrega de estas distinciones se celebrará el próximo 19 de junio a las 20.00 horas en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.
Jurado
El Jurado ha estado compuesto por loa ateneístas Rafael Blanco Perea, Alberto Monterroso Peña, Alejandro López Andrade, Alfredo Jurado Reyes, Montserrat Montes Peña, Elena Landauro Comesaña y Dª Soledad Zurera López. El jurado de esta edición ha estado presidido por Federico Roca de Torres como presidente del Ateneo de Córdoba, actuando como secretaria del mismo, Encarnación Prior López, del mismo.
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