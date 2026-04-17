El aprendizaje de los emprendedores en Córdoba: "El mayor error es creer que alguien financiará tu historia"

"El mayor error de visión es creer que alguien financiará tu historia", ha afirmado este viernes Paco Morales, chef del restaurante Noor, en el foro CÓRDOBA Conecta, celebrado con motivo del Día mundial del Emprendimiento que tuvo lugar este 16 de abril. A partir de su experiencia, ha aludido a uno de los hándicaps de los nuevos empresarios, que ha sido apuntado asimismo por sus compañeros de mesa: Pablo López, consejero delegado de Silbon; Esther Capitán, CEO de ECSA Consultores y presidenta de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios), y Clara Fernández, farmacéutica (El Globo) y creadora de la marca Holisi de dermocosmética.

El periodista José María Martín, que ha conducido el evento, ha iniciado el debate preguntándoles cuáles son los errores principales que se cometen al comenzar una actividad empresarial. No obstante, en el foro han tenido cabida otras claves como la colaboración público y privada, la necesidad de crear una cultura empresarial, la visión comercial, la formación y la entrada de trabajadores en el proyecto.

Noor, Silbon, AJE y Holisi debaten sobre emprendimiento / A.J. González

La iniciativa ha sido celebrada por Diario CÓRDOBA en el hotel Eurostars Palace, con el patrocinio de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Universidad de Córdoba (UCO), la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación de Córdoba e Ilerna. Un nutrido grupo de empresarios y de representantes institucionales ha asistido al evento.

Asistentes a CÓRDOBA Conecta, este viernes en el Eurostars Palace. / A. J. González

Paco Morales: "Tienes que buscar la fórmula para ser libre"

"Yo soy empresario por necesidad. Tienes que buscar la fórmula para ser libre", ha afirmado el chef de Noor, recordando sus inicios. De la relevancia del "donde naces y cómo naces", a los valores transmitidos por su familia, este chef, premio nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, ha significado la búsqueda de la excelencia, pero también ha detallado que su "mantra" consiste en "intentar, cada día, ser mejor persona y mejor profesional que el día anterior".

Paco Morales, chef del restaurante Noor. / A. J. González

Ante un auditorio casi familiar, por la cercanía de los asistentes, ha reconocido que "antes criticaba a la gente que leía un libro al atardecer, hasta que descubrí que lo más preciado es el tiempo para uno mismo, para seguir creciendo". "¿Quién os ayudó?", le ha preguntado José María Martín. En líneas generales, estos empresarios han referido el respaldo de sus padres e incluso de amigos y allegados. Paco Morales ha recordado, asimismo, el apoyo de su cuñado, que le permitió realizar una inversión inicial de 600.000 euros, lo que "era mucho y sigue siéndolo".

Asistentes al foro CÓRDOBA Conecta, este viernes. / A. J. González

Pablo López: "Silbon mezcló la formación y el echarle cara"

Para el consejero delegado de la firma de moda masculina Silbon, "no hay mayor fracaso que las ideas que no se llegan a hacer. Tener una idea buena y no dar el paso", ha aseverado. Pablo López ha puesto en valor que "en todos los barrios hay empresarios, más grandes o pequeños". En esta línea, ha reconocido que "se le dan muchas vueltas a los planes de negocio y de empresa, queremos tener el plan perfecto. Hay 18.000 millones de excusas para no empezar". En cambio, en la actualidad, internet facilita ese comienzo, han apuntado los intervinientes.

Pablo López, consejero delegado de Silbon. / A. J. González

La formación, a su juicio, "es clave, pero no determinante. Lo bueno de Silbon fue que mezcló la formación y el echarle cara. Rafa (Rafael Díaz, el cofundador) y yo hacíamos un mix muy bueno en los inicios. Al principio de un proyecto es clave un buen comercial, alguien que venda bien la idea. Si no, no se lo cree nadie", ha expuesto. Junto a José María Martín, ha recordado que familiares y amigos acudían a la vivienda donde desarrollaban su actividad para comprar sus primeras americanas. "Al final, se ha convertido en toda la ciudad, que es el aspecto más diferencial de Silbon, una ciudad y una provincia entera que nos apoya", ha valorado.

Esther Capitán: "Pasar a un trabajador es bastante complicado"

La nueva presidenta de AJE está al frente de ECSA Consultores, una firma especializada en la búsqueda y gestión de subvenciones y licitaciones públicas. Entiende que "pasar a un trabajador es bastante complicado. Pensar que nadie lo hace mejor que tú es el principal error de muchos emprendedores. Hay que confiar y hacer una buena filosofía dentro de la empresa, para que otros crean en el proyecto", ha aconsejado. Por otra parte, en alusión a su formación universitaria, ha subrayado que "sin la Universidad de Córdoba, hubiera sido imposible crear esto".

Esther Capitán, CEO de ECSA Consultores y presidenta de AJE. / A. J. González

Esther ha participado en el foro en su faceta doble de empresaria joven y de representante de los emprendedores cordobeses, y por ello ha expresado también las demandas del sector ante las administraciones públicas. "Muchas veces echamos en falta la colaboración púbico-privada", ha comentado, añadiendo la responsabilidad del sector público "de legislar a favor del privado y de proporcionar acompañamiento". Como anécdota de su participación, cabe reseñar la invitación a Paco Morales para que se una a la AJE: "Paco, vamos a por ti", ha comentado entre risas, precisando que Silbon y Holisi ya forman parte del colectivo.

Clara Fernández: "Es un error estar todo el día metido en la empresa"

Esclarecedor ha sido, asimismo, el testimonio de Clara Fernández, cotitular de El Globo y empresaria. "Entrar en el sector de la cosmética es bastante complicado. Salimos a por todas", ha admitido ante el público reunido en CÓRDOBA Conecta. Esta emprendedora señala que el farmacéutico es un sector "muy chapado a la antigua, no se suele innovar", pero su padre "siempre ha sido un sí a todo". Holisi tiene un año y medio de vida. En sus comienzos, tuvieron un momento "crítico" cuando "empezaron a llamar farmacias de toda España que querían vender nuestro producto. Los bancos no nos daban ni un euro, pero trabajando, trabajando conseguimos sacar la producción y nos autofinanciamos".

Clara Fernández, farmacéutica y empresaria. / A. J. González

En línea con las manifestaciones de Pablo López sobre su exsocio, esta farmacéutica afirma que "tengo muy poca vergüenza". Comenzó a utilizar las redes sociales antes de terminar la carrera, pero al entrar en la farmacia se percató del interés "creciente" por la dermocosmética y la educación en este ámbito, y profundizó en estos contenidos. Ahora "le debo mucho" a internet. Madre de un bebé de cinco meses, afirma que "mi principal error es que hay que delegar. Es un error estar todo el día metido en la empresa".