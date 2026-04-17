La alergia al polen del plátano de sombra finaliza en Córdoba, pero se abren paso las gramíneas y el olivo

La primavera ya hace casi un mes que comenzó y esta estación cuenta con una protagonista habitual, la alergia al polen. La alergia al polen del plátano de sombra ya está terminando, por lo que los niveles actuales de concentración en Córdoba son ya bajos, aunque este año, debido a la gran cantidad de lluvia que se ha acumulado durante el invierno y los días ventosos que se han registrado, ha alcanzado este polen unos valores bastante altos, señala la coordinadora de la Red Española de Aerobiología y catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, Carmen Galán.

Galán destaca que la previsión de la REA para los próximos días recoge que ahora también es el turno de polinización de la encina, pero este árbol, tan unido a Córdoba, no suele causar problemas alérgicos, así como el de la ortiga o abedul. Sin embargo, lo que más preocupa a los cordobeses durante la primavera es la polinización del olivo y de las gramíneas, porque hay alrededor de cien mil personas en la provincia que sufren este problema.

La coordinadora de la Red Española de Aerobiología, Carmen Galán. / A.J. GONZÁLEZ

Previsiones

En estos momentos, añade Carmen Galán, ha comenzado a circular ya polen de gramíneas, aunque en niveles bajos, ya que las herbáceas apenas necesitan agua para desarrollarse y este año cuentan con reserva hídrica más que de sobra para ‘explosionar’, mientras que la del olivo aún no se ha iniciado en la provincia cordobesa, aunque sí ha empezado en la costa malagueña.

Como el polen del olivo es aerovagante (que se transporta pasivamente por el aire y permanece en la atmósfera) puede que algunos granos ya empiecen a hacerse presente en la geografía cordobesa, aunque con poca afectación aún, recalca esta especialista.

Córdoba ha soportado varios días de calima. / Víctor Castro

En los últimos días, además de coincidir la finalización de la polinización del plátano de sombra con la de las gramíneas, los pacientes con alergia y asmáticos han notado más síntomas respiratorios, debido a la existencia de una persistente calima.