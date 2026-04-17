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Moda y solidaridad

Acodem celebra un desfile de moda flamenca para financiar la adaptación de su nueva sede en Córdoba

La Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem) celebra un desfile solidario en la Hacienda la Albaida para recaudar fondos, con el objetivo de adaptar su nueva sede y mejorar la calidad de vida de sus usuarios

Moda flamenca a beneficio de Acodem

Moda flamenca a beneficio de Acodem

A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Hacienda la Albaida ha acogido en la tarde de este viernes un desfile solidario a favor de Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), un acto organizado dentro de su campaña de financiación para contar con una nueva sede que dé respuesta al aumento de usuarios que registra en los últimos años.

Según explicaba a este periódico Manuela Sánchez, vicepresidenta de Acodem, antes del desfile, ahora mismo comparten sede con la Asociación Cordobesa de Daño Cerebral en un local situado en la plaza de Vista Alegre. Sin embargo, esa sede se le ha quedado pequeña a Acodem, que ofrece servicios de acogida, psicología, pedagogía, terapia ocupacional y, lo más importante, fisioterapia, clave a la hora de la mejora de calidad de vida de estas personas.

Desfile benéfico de moda flamenca a beneficio de Acodem

Desfile benéfico de moda flamenca a beneficio de Acodem

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Desfile benéfico de moda flamenca a beneficio de Acodem / A.J. GONZÁLEZ

La labor de Acodem es esencial, pues la sanidad pública llega hasta donde se puede. La asociación ha empezado a ofrecer servicio también por la tarde ante esa alta demanda de usuarios, de ahí que busquen mejorar su situación. La solución, cuenta Sánchez, la ha dado Vimcorsa, que ha cedido al colectivo un local en los bajos de los apartamentos para mayores de Sama Naharro. Sin embargo, ahora hay que invertir en su adaptación.

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Un desfile con mucha colaboración

Desde Acodem han agradecido la colaboración que han prestado entidades y personas con el desfile de este viernes. Desde la propia Hacienda de la Albaida, que ha prestado el espacio, hasta las diseñadoras de Salitre y Azahar, cuyos vestidos, que ya han cosechado varios galardones, han podido verse en la pasarela. Con la colaboración de la Diputación de Córdoba, Acodem ha celebrado una jornada donde también han prestado su ayuda empresas como El Guapo Habla, la maquilladora Ángela Vázquez o la floristería Voule.

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