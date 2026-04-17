Más de 1.500 jóvenes acudirán este sábado a Córdoba para participar en el 33º Festival de la Canción Scout

Córdoba acoge este sábado el 33º Festival de la Canción Scout de Andalucía, bajo el lema Escultismo: el quinto patrimonio. Una celebración que reúne a más de 1.500 participantes de toda Andalucía, según explica la organización en una nota de prensa. La música es el hilo conductor de esta jornada, en la que "se busca la convivencia entre scouts de distintas provincias además de potenciar valores sobre los que se trabaja durante todo el año, como la responsabilidad personal, la ciudadanía, la integración, la paz, la libertad, la concienciación en temas sociales, el diálogo, el sentido crítico, la práctica de la vida comunitaria y el servicio a los demás".

Es la mayor actividad a nivel Andaluz de ASDE Scouts de Andalucía. Los grupos scouts preparan actuaciones musicales, que serán valoradas por un jurado y cuyo ganador representará en 2027 a Andalucía en el Festival Federal de la Canción, que organiza ASDE Scouts de España.

Actividades educativas en Córdoba

Aprovechando este certamen, los grupos scouts realizarán diferentes actividades educativas por la ciudad de Córdoba lo largo del fin de semana. Las actividades realizadas por grupo de edades tienen carácter lúdico y con una perspectiva educativa hacia la inclusión de todas las personas, independientemente de su género, etnia o capacidades.

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La organización de este evento cuenta con la colaboración de distintas delegaciones del Ayuntamiento de Córdoba, Universidad Loyola y Brigada Guzmán el Bueno X.