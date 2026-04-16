La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El estado de La Corredera, la subida salarial de los concejales y la presión administrativa en el padrón marcan el pulso informativo de la jornada
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a mirar hacia La Corredera, que sigue siendo la plaza pendiente, tanto para denunciar su estado de conservación como para comprometerse, en el caso del gobierno local, a su arreglo. Es el tema que abre nuestro boletín de este jueves 16 de abril, en el que también recogemos la aprobaciónde una subida del 2,5% en el sueldo de los concejales en una sesión marcada por la tensión ante la cercanía de las elecciones. Además, abordamos el colapso del padrón en Córdoba durante el primer día de regularización de inmigrantes, donde las solicitudes de empadronamiento ya superan las 13.200.
- El gobierno local se compromete a arreglar La Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado
- El Pleno aprueba una subida del 2,5% en el sueldo de los concejales en una sesión tensionada por la cercanía de las elecciones
- Colapso del padrón: las solicitudes de empadronamiento en Córdoba superan las 13.200
Además, destacamos estas otras noticias:
Tribunales
- El juzgado envía a prisión al detenido por el crimen de la Fuensanta en Córdoba
- La jefa de Salud mental del Reina Sofía, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas
Pleno
- Luz verde para que el hospital San Juan de Dios construya un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El PSOE pide modificar el plan del casco histórico de Córdoba para prohibir las flores de plástico
- Vuelve el debate sobre el escudo de Córdoba: ¿noria de la Albolafia o león rampante?
Fiestas de Primavera
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- Cruces de Mayo en riesgo: sindicatos de la Policía Local de Córdoba llaman a no hacer horas extra por retrasos en los pagos
Córdoba ciudad
- Mecánica, armamento o electrónica: Cerro Muriano se prepara para la llegada de los blindados 8x8 Dragón
Provincia
- Tres detenidos por explotación laboral a extranjeros sin papeles en una finca de Córdoba
- La Diputación de Córdoba cuantifica en 47,3 millones de euros los daños por el temporal en los caminos agrarios
Cultura
- El montillano Juan Carlos Rubio gana el Premio Lorca a la mejor autoría teatral por ‘Música para Hitler'
Agenda del finde
- El Rally Sierra Morena marca la agenda de un fin de semana lleno de contenido teatral y arte en Córdoba
Campo
- El sector primario afronta la Feria Agroganadera de Los Pedroches en un "buen momento" pero mirando con incertidumbre el contexto internacional
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- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
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- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales