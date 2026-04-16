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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El estado de La Corredera, la subida salarial de los concejales y la presión administrativa en el padrón marcan el pulso informativo de la jornada

Tardeo en La Corredera durante la Nochebuena.

Tardeo en La Corredera durante la Nochebuena. / Ramón Azañón

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a mirar hacia La Corredera, que sigue siendo la plaza pendiente, tanto para denunciar su estado de conservación como para comprometerse, en el caso del gobierno local, a su arreglo. Es el tema que abre nuestro boletín de este jueves 16 de abril, en el que también recogemos la aprobaciónde una subida del 2,5% en el sueldo de los concejales en una sesión marcada por la tensión ante la cercanía de las elecciones. Además, abordamos el colapso del padrón en Córdoba durante el primer día de regularización de inmigrantes, donde las solicitudes de empadronamiento ya superan las 13.200.

Además, destacamos estas otras noticias:

Tribunales

Pleno

Fiestas de Primavera

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

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