La actualidad del jueves 16 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La reorganización de las grandes citas festivas, la evolución de las cuentas de las Iglesia en Córdoba y el pregón del Mayo Festivo son los tres temas para arrancar la jornada de este jueves 16 de abril
La renuncia de siete casetas deja la Feria de Córdoba con menos ocupación que nunca y una calle casi vacía. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 16 de abril, en el que analizamos también el notable incremento de los ingresos de la Iglesia en Córdoba en 2025, que crecen un 31% hasta alcanzar los 15,7 millones de euros. Además, recogemos el pregón del Mayo Festivo de Juan Serrano, una oda a la ciudad que no evitó la crítica al advertir que las cruces han convertido el casco histórico en “una jungla sin igual”.
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Las cuentas de la Iglesia en Córdoba en 2025: aumentan los ingresos un 31% hasta llegar a los 15,7 millones de euros
- Juan Serrano pregona el Mayo Festivo, una oda a Córdoba con tirón de orejas: "Las cruces han convertido el casco en una jungla sin igual"
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
- La hermandad del Rescatado no tendrá caseta en la Feria de Córdoba: "Nos ofrecieron un espacio entre discocasetas que no era lo que queríamos"
- Dreamworld Star SL renuncia a montar caseta: "Íbamos a montar 'Brutus' con Cervezas Alhambra, pero no nos gustó el sitio asignado"
Fiestas de Primavera
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- Cruces de Mayo en riesgo: sindicatos de la Policía Local de Córdoba llaman a no hacer horas extra por retrasos en los pagos
Elecciones andaluzas
- Por Andalucía presenta en Córdoba una candidatura "de unidad" y reivindica el legado de Julio Anguita
- Alberto Núñez Feijóo abrirá la precampaña de las elecciones andaluzas 2026 en Córdoba el 19 de abril
Crimen machista
- Avanza la investigación del asesinato machista en la Fuensanta: Tulia fue atacada con un arma larga tipo cuchillo en un rellano de la vivienda
Provincia
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- La plataforma que pide la conversión de la A-306 entre Córdoba y Jaén en autovía entrega 18.000 firmas en el Parlamento andaluz
Agenda del finde
- El Rally Sierra Morena marca la agenda de un fin de semana lleno de contenido teatral y arte en Córdoba
Cultura
Campo
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
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- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
- Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo