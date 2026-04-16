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La actualidad del jueves 16 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La reorganización de las grandes citas festivas, la evolución de las cuentas de las Iglesia en Córdoba y el pregón del Mayo Festivo son los tres temas para arrancar la jornada de este jueves 16 de abril

Montaje de estructura y toldos en El Arenal para la Feria 2026.

Montaje de estructura y toldos en El Arenal para la Feria 2026. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La renuncia de siete casetas deja la Feria de Córdoba con menos ocupación que nunca y una calle casi vacía. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 16 de abril, en el que analizamos también el notable incremento de los ingresos de la Iglesia en Córdoba en 2025, que crecen un 31% hasta alcanzar los 15,7 millones de euros. Además, recogemos el pregón del Mayo Festivo de Juan Serrano, una oda a la ciudad que no evitó la crítica al advertir que las cruces han convertido el casco histórico en “una jungla sin igual”.

Además, destacamos estas otras noticias:

Tema del día

Fiestas de Primavera

Elecciones andaluzas

Crimen machista

Provincia

Agenda del finde

Cultura

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