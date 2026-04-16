La renuncia de siete casetas deja la Feria de Córdoba con menos ocupación que nunca y una calle casi vacía. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 16 de abril, en el que analizamos también el notable incremento de los ingresos de la Iglesia en Córdoba en 2025, que crecen un 31% hasta alcanzar los 15,7 millones de euros. Además, recogemos el pregón del Mayo Festivo de Juan Serrano, una oda a la ciudad que no evitó la crítica al advertir que las cruces han convertido el casco histórico en “una jungla sin igual”.

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