El simposio de la Cofradía del Rabo de Toro Cordobés explorará la unión del plato con las tres culturas

El quinto simposium, organizado por la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, se celebrará el próximo lunes 20 de abril en el Centro Cultural José García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur. El encuentro tiene por título Gastronomía y Cultura.

El objetivo general de la jornada de trabajo tiene como fin la promoción y estudio del guiso de rabo de toro cordobés en su unión con la cultura y tradición de Córdoba, siendo un altavoz para la cultura acumulada en dicho plato. En este sentido, esta edición incide especialmente en el arraigo de un plato, que cuando se cocina y guisa en Córdoba, lleva el apellido “cordobés” pero donde los organizadores incidieron en la presentación que no es sino el resultado de lo que es Córdoba y su amabilidad para quien los acoge.

Presentación del programa

Ricardo Hernández, expuso el programa en detalle concretando que es dirigido al ámbito académico y público en general buscando estudiar el plato tradicional y fuente de cultura, además de atractivo para quien nos visita.

El simposio contará con una conferencia inaugural, una mesa moderada por Fernando Lara, miembro de la cofradía gastronómica y una mesa redonda donde se intercambiarán conceptos que entrelazan las llamadas “tres culturas” que hace alusión a la era otomana, su vinculación con los judíos en su llegada a España “sefardíes” y cómo ha llegado al día de hoy su convivencia con los cristianos.

La ponencia inicial será a cargo de Rafael Jordano Salinas, catedrático de nutrición y bromatología de la Universidad de Córdoba, además de miembro de la real academia de ciencias. Siendo una persona reconocida por su conocimiento en gastronomía y cultura.

A continuación, se realizará una mesa denominada “El contexto cultural en la gastronomía”, donde desde la organización se quiso contar con expertos para mostrar, de una forma teórica, cómo el plato tradicional no es sino una fusión acumulada a lo largo del tiempo de las diferentes culturas y civilizaciones que estuvieron en Córdoba y cómo precisamente esta unión hace de una de las fortalezas de nuestra gastronomía. Contará con la experiencia de tres expertos como son Barbara Ruíz, de Fundación las Fuentes, en torno al contexto islámico; Rafael Pérez de la Concha, con una amplia experiencia en el ámbito cultural y patrimonial a través de su gestión en el Ayuntamiento de Córdoba, en el contexto Judio-Sefardí y Leonardo Gallardo, experto en gastronomía especializado en Patrimonio Gastronómico en el contexto actual, Esta mesa estará moderada por Fernando Lara, Director de UCO – Cultural.

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Por último, se realizarán las conclusiones de los cinco simposios realizados por la cofradía, de una forma sintética por parte de Ricardo Hernández, dado que en palabras del mismo “diez años de promoción de un plato netamente cordobés no se cumple todos los días.