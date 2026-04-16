La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía

Córdoba vivirá este año la Feria con menos casetas de su historia, 82 según el listado definitivo publicado esta semana por el Ayuntamiento, tras descolgarse del cartel nada menos que siete entidades solicitantes (hermandades de La Misericordia, Santo Sepulcro, Rescatado, Díaz y Compañía SL, Óscar Díaz Pascual, Ángela María Rueda y Dreamworld Star SL), además de algunas más cuyo espacio ha sido ocupado por otros. Basta observar el mapa para ver los huecos que van quedando libres en un recinto ferial que este año estrenará toldos y árboles, pero en el que siguen pendientes muchas mejoras prometidas.

Si se compara el listado de casetas admitidas en 2026 con el de 2025, se observan multitud de trueques y cambios en las calles, aunque el mayor de estos se da en la calle Cristo de los Faroles, al final de la feria vista desde la portada, frente a la Caseta Municipal, donde algunos confiesan no llegar nunca salvo que tengan que ir a una cura a la de Cruz Roja. De las cuatro casetas admitidas el año pasado en esa calle (Grupo Velasco Cobo Inversiones SL, Asociación Amigos del Azahar, Francisco López Albalá y Asociación Romaní) ya no queda ninguna. En toda la calle, solo habrá una caseta de 700 metros cuadrados en el número 2, que será una de las novedades de esta edición, La Sacristía, de la Asociación Coso de Tejares.

La mayoría de las que renuncian, aseguran que lo hacen porque el sitio que se les ofrece no es el que esperaban porque no responde a sus necesidades, ya sea por metros cuadrados disponibles o porque el lugar asignado está "demasiado lejos" de la zona más transitada o se encuentra junto a casetas de distinto perfil al suyo. Mientras unas se quejan por la ubicación, hay caseteros que crecen sin moverse del sitio.

La Quadra absorbe todo el espacio que deja la caseta de La Misericordia (Malva y oro) y el Santo Sepulcro (El Capirote) en la calle Las Tendillas y pasa de 700 a 1.400 metros cuadrados, siendo así la más grande del recinto ferial seguidas por las del PP, el PSOE, la Diputación y el Partido Comunista de Andalucía, con 1.300 metros cada una.

Gloria Bendita, una de las casetas más costeadas y grandes de la feria, que aterrizó hace unos años en El Arenal en el hueco que dejó la caseta Fosforito en la calle Mezquita, en un lugar privilegiado, justo a la entrada, ocupa este año también el espacio de la de la Peña Los Íntimos de Escalante, que ya no figura en el listado.

Imagen de archivo de la caseta La Trabajadera, que no estará este año en la Feria de Córdoba. / A J GONZÁLEZ

El mapa presenta alteraciones como la reducción de la caseta La Castañuela de Madera, que pasa de 900 metros a 400 metros cuadrados en la calle Los patios, o intercambios como el de La Puñetera y La Buganvilla, que cambian de número en la misma calle a cambio de reajustar los metros.

En la calle Alcázar 9 destaca una baja importante, que seguro que deja huérfanos a muchos cordobeses. La caseta La Trabajadera, de la Asociación Cultural Cofrade La Trabajadera, desaparece del listado y en sus 300 metros se instalará la Asociación de Maestros de El Higuerón, con su caseta La Rinconá.

En la calle Los Patios, mientras la Asociación Cultural Los Quintos se muda cambia de número, del 7 al 9. Otro trueque se ve en la calle Puente Romano, donde La Maceta y La Santa se intercambian el puesto. Además, en la calle Las Tendillas la renuncia de la hermandad del Santo Sepulcro deja en el número 1 a la caseta Salsaya y obliga a reubicar a las que vienen detrás.

Plano de la Feria de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Calles Guadalquivir y Judería

En la calle Guadalquivir, ocupada principalmente por partidos políticos y sindicatos, se observan pocos cambios, más allá de la irrupción de La Montera del grupo Vox, que como ya informó Diario CÓRDOBA se queda con los 860 metros de caseta de la Hermandad Sagrada Familia de Cajasur. La única calle donde todo estará en el mismo sitio que en 2025 será la calle Judería, donde residen casetas clásicas que ya son pesos pesados de la Feria de Córdoba y refugio para muchos cordobeses sin caseta propia como PTV, Baile Retro, ASPA y el Círculo Juan XXIII.

El pasado 13 de abril se abrió el plazo para el montaje de casetas. Algunos caseteros han expresado su queja a este periódico por las dificultades a las que se están enfrentando "ya que no hay coordinación entre las delegaciones y el recinto está ocupado por el Rally, lo que complica los trabajos". Avisan además de que el montaje de las estructuras de los toldos "puede traer problemas porque no dejan suficiente espacio libre para la circulación de los camiones" y reclaman mayor transparencia en la asignación de metros cuadrados: "Hay caseteros que llevan años pidiendo más espacio y no se lo dan y otros que crecen sin ningún problema", apostillan.