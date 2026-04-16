El PSOE pide modificar el plan del casco histórico de Córdoba para prohibir las flores de plástico

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha llevado al pleno ordinario de abril el debate sobre la proliferación de flores de plástico en ventanas y balcones del casco histórico de la ciudad. En el apartado de ruegos y preguntas de la sesión plenaria, Hurtado ha planteado la modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) para incluir un párrafo donde se prohíba de forma expresa el uso de estos elementos, que a día de hoy pueden verse en los exteriores de apartamentos turísticos, establecimientos de hostelería, tiendas de recuerdos e incluso algunos particulares.

Lo que plantea el PSOE es modificar el artículo 52 del Pepch, que hace alusión a las “Condiciones de imagen urbana”, y que se incluye en el apartado relativo a la ordenanza de protección tipológica de dicho plan. En este sentido, Hurtado ha recordado que el alcalde, José María Bellido, rechazó prohibir las flores de plástico alegando que no existía fórmula para hacerlo, mientras que el PSOE ve factible ejecutarlo a través de esa modificación del plan urbanístico de la zona.

En opinión del socialista, bastaría con “incluir un parrafito” donde se hiciera alusión a la prohibición de colocar estas flores de plástico, toda vez que la misma norma determina cómo pueden ser las fachadas de los edificios del casco, incluido, entre otras cosas, su color.

Flores de plástico en la fachada de un negocio de hostelería en la calle Céspedes. / VÍCTOR CASTRO

“Se les ha ido de las manos”

A juicio de Hurtado, al gobierno municipal “se les ha ido de las manos los apartamentos turísticos, el éxodo de residentes, la limpieza del casco histórico, y ahora esto de las flores”, de ahí que haya exigido al alcalde que “en vez de esconderse, tome medidas, sea valiente y se preocupe del patrimonio”.

Denuncia de vecinos y guías turísticos

Según publicó a mediados de marzo este periódico, tanto vecinos como guías turísticos denunciaban esta moda de colocar buganvillas o geranios no naturales en ventanas y balcones del entorno de la Mezquita-Catedral.

Ana Recio, de la Asociación Profesional de Guías-Intérpretes de Turismo y Patrimonio (APIT), relataba que todo empezó hace dos años en la plaza de la Agrupación de Cofradías, donde un establecimiento tiró de flores de plástico para decorar su fachada: “El problema es que aquello lejos de eliminarse, se ha ido expandiendo”, lamentaba. Lo mismo opinaba Juan José Giner, presidente del consejo de distrito Centro: “Cada vez hay más macetas de plástico; eso no es Córdoba y es una lástima que el turista que entre al casco por la Puerta de Almodóvar se lleve esa impresión”.

Flores de plástico en balcones de la calle Velázquez Bosco. / VÍCTOR CASTRO

Antes de que el alcalde hablara sobre el asunto, tanto los guías como el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) habían contactado con el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para trasladarle su preocupación, aunque la respuesta que obtuvieron se basaba en que no podían decirle a nadie cómo decorar su casa o su establecimiento.