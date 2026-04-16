Los profesionales del hospital Reina Sofía de Córdoba recuerdan los comienzos: "Gracias a ellos marchó el hospital"

El Hospital Reina Sofía conmemora su 50 aniversario poniendo en el centro a quienes lo han hecho posible: sus profesionales. Sin su trabajo, dedicación y vocación, el principal referente sanitario de Córdoba no habría alcanzado su dimensión actual ni su capacidad para salvar vidas, acompañar a miles de pacientes y liderar avances en investigación y terapias que han mejorado la vida de millones de personas. Son ellos los protagonistas del acto que ha tenido lugar en el Gran Teatro este jueves.

José Antonio Elías Rodríguez, enfermero presente desde los inicios, rememora la primera intervención quirúrgica realizada en junio de 1976, donde tuvo "la gran suerte" de formar parte del equipo. "Éramos todos jóvenes, un equipo multidisciplinar, tanto de enfermería como médico", recuerda. Aquel primer procedimiento, una intervención gástrica, marcó el inicio de una trayectoria que hoy es referente. Para él, el hospital sigue siendo "su segunda casa", porque antes de inaugurarlo él ya era plantilla.

También desde los comienzos, María Dolores, también enfermera, evoca los días en que todo estaba por hacer. Fue trasladada desde Noreña para poner en marcha el nuevo hospital y su primer paciente llegó incluso antes de estar todo preparado: un cólico nefrítico que atendieron "sin saber todavía dónde estaba el suero", recuerda entre risas. La escena, improvisada y humana, resume bien el espíritu de aquellos primeros días: entrega absoluta pese a las dificultades.

Gala del 50 aniversario del Hospital Reina Sofía / A. J. González

Esa misma idea la comparte Francisca Alarcón, quien asumió responsabilidades de supervisión desde los inicios. "Nos encontramos el hospital sin montar, nada más que con las camas", explica. Aun así, destaca el valor del equipo humano que se fue formando: "Gracias a eso marchó el hospital" por lo que siente que "para mí es un orgullo". Tras 41 años de trayectoria, su mensaje a las nuevas generaciones es claro: mantener la ilusión.

Una enfermera que nació el mismo día de la inauguración del hospital

El paso del tiempo también se mide en historias como la de Toñi Cepas Sosa, enfermera de la unidad de insuficiencia cardíaca. Su vida está simbólicamente unida al hospital: nació el mismo día de su inauguración. "Nunca pensé que se podía vincular mi vida personal con lo profesional", afirma. Con el paso de los años, ha sido testigo de la evolución de la enfermería y de la mejora en la calidad asistencial, sin perder la vocación que la llevó a elegir esta profesión.

El crecimiento del hospital también se refleja en especialidades como la Oncología, donde profesionales como Enrique Aranda han contribuido a su desarrollo hasta convertirlo en un referente más allá de Andalucía, con proyección incluso internacional. Las condiciones de trabajo, muy distintas a las actuales, quedan patentes en relatos como el de aquellos primeros años de guardia, en los que situaciones límite, como atender un parto fuera del hospital, en un coche, formaban parte del día a día. "Era otra época", recuerda.

A lo largo de estas décadas, el hospital también ha sido escenario de trayectorias profesionales marcadas por la innovación y el liderazgo, como la de Concha Herrera, jefa de servicio de Hematología, una de las primeras mujeres en abrir camino en investigación y en la implantación de terapias avanzadas como la CAR-T.

Cincuenta años después, el hospital Reina Sofía mira al pasado con orgullo y al futuro con ambición. Pero, sobre todo, lo hace con la certeza de que su verdadera historia no está solo en los hitos médicos, sino en las personas que lo han hecho posible.