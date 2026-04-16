Ayuntamiento de Córdoba
El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
El centro sanitario de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios podrá ampliar sus instalaciones tras la aprobación definitiva de la modificación urbanística por el pleno, con el objetivo de crear nuevos espacios asistenciales
El Pleno de Córdoba ha aprobado este jueves la aprobación definitiva de la modificación para la ampliación del hospital San Juan de Dios de la capital cordobesa. El acuerdo, requería mayoría absoluta, ha contado con los votos a favor del Partido Popular, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox. Este es el último paso que debía seguir la petición urbanística realizada por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios para que el centro ubicado en la avenida del Brillante pueda ser ampliado.
El trámite para la modificación del PGOU se inició el pasado mes de octubre (aunque los primeros trámites se remontan a finales de los 90) y hace solo unos días pasó por el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo. Antes, en noviembre, recibió la aprobación provisional del Pleno y ahora pasa de nuevo por el salón de plenos para lograr la aprobación definitiva. Los promotores de la ampliación la solicitan al entender que las actuales instalaciones han quedado insuficientes y que es necesario adaptar las obras que ya se ha hecho a la ley urbanística andaluza, la Lista.
En concreto, con esta propuesta urbanística se permitirá construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento del hospital, además de integrar una parcela anexa dentro del conjunto hospitalario. El objetivo es crear nuevos espacios para consultas externas, pruebas diagnósticas y otras áreas asistenciales, con el fin de mejorar la capacidad del centro y adaptarlo a las necesidades actuales de su actividad sanitaria.
Qué quiere hacer la Orden de San Juan
El centro sanitario quiere ampliar sus instalaciones, construir un nuevo edificio e incorporar una parcela anexa que sirva como apoyo a la actividad que ya se realiza. La necesidad de esta ampliación se debe a que las actuales instalaciones son ya "insuficientes” para la labor que allí se lleva a cabo, según sostienen los promotores. El hospital San Juan de Dios aspira a contar con un conjunto de espacios funcionales y seguros para que los profesionales del hospital puedan "alcanzar la excelencia en el desarrollo de su actividad de consultas y pruebas diagnósticas, y donde quede garantizada la seguridad, accesibilidad y confortabilidad tanto de trabajadores como de pacientes”. La Gerencia de Urbanismo ha dado el visto bueno a la modificación urbanística porque considera que es de "interés general" y supone la “consolidación y ampliación” de este entro hospitalario de Córdoba, así como su caracterización como centro de referencia tanto a nivel de Andalucía, como a nivel nacional en su especialidad de traumatología.
A qué afecta la modificación
La modificación urbanística afecta a los 26.535,9 metros cuadrados de superficie propiedad de la Orden Hospitalaria. No obstante, la actuación se centra en 13.906 metros cuadrados, de los cuales 5.906 metros cuadrados fueron objeto de cesión al Ayuntamiento en 1997, mientras que otros 8.000 metros cuentan ya con la calificación de equipamiento. Además, la modificación también afecta a una parcela colindante al hospital que en estos momentos está destinada a uso residencial. Esta parcela es también propiedad de la Orden Hospitalaria y, con la nueva ordenación, pasará a servir de espacio de apoyo al uso hospitalario.
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
- Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo