El Pleno de Córdoba aprueba una subida del 2,5% del sueldo de los concejales en una sesión tensionada por la cercanía de las elecciones andaluzas

El Pleno de Córdoba ha aprobado este jueves una subida salarial del 2,5% para los concejales de la Corporación municipal, los órganos directivos del Ayuntamiento de Córdoba y el personal eventual en una sesión tensionada por la cercanía de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. El incremento salarial se aprueba en base al artículo 1 del Real Decreto-Ley 14/2025, de 2 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Aunque en el caso de los funcionarios y los empleados municipales del Consistorio cordobés se aprobó una subida para 2025 y 2026, la que hoy se acuerda solo afecta a las nóminas de 2025. Los incrementos supondrán un gasto global de 242.400 euros.

Hacemos Córdoba y Vox han votado en contra de la subida salarial de concejales y directivos (sí han aprobado la del personal eventual los concejales de la confluencia de izquierdas), mientras que Partido Popular y PSOE han votado a favor de las tres actualizaciones salariales.

Camisetas con el 'No a la guerra'

La aprobación de este ligero incremento salarial se ha producido al inicio de una sesión plenaria, la correspondiente al mes de abril, que se ha retrasado unos minutos por los problemas informáticos sufridos por la secretaría general de Pleno y que ha comenzado con encendidas intervenciones a cuenta de un punto de gestión (la concesión de una bonificación del ICIO de una obra de rehabilitación de la antigua panadería de El Brillante) que ha enfrentado a la oposición con la teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent.

El salón de plenos ha contado, además, con la presencia de los gruistas cordobeses, en huelga desde el pasado mes de febrero, y de las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que reclaman el respeto de los derechos laborales de la plantilla.

Carteles de protesta en el salón de plenos. / AJ González / COR

'No a la guerra'

Los concejales del PSOE han sorteado la prohibición de exhibir carteles políticos en el salón de plenos vistiendo camisetas con el lema del No a la guerra. De hecho, los socialistas han promovido una moción sobre el conflicto en Irán, que se prevé sea consensuada finalmente con el Partido Popular, y que se ha negado a debatir Vox, al tacharla de "ideológica" a las puertas de las elecciones. Aunque el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha hecho una reflexión similar ha defendido la aprobación de una enmienda conjunta que trata de "conciliar el deseo de paz que tenemos todos, con el cumplimiento del Derecho Internacional de la mano de los gobiernos de la Unión Europea".

Premios de jubilación

Asimismo, después de varios intentos fallidos, se han aprobado los premios de jubilación que adeudaba el Ayuntamiento conforme al informe emitido por la asesoría jurídica municipal, que avanzó Diario CÓRDOBA, y que valida el cobro de la gratificación de 12.350 euros que tienen derecho a cobrar algunos de los 400 exempleados municipales afectados. De momento, y aunque no se sabe cuándo se hará efectivo este premio porque debe publicarse antes en el BOP el reglamento de premios, se ha prometido "la máxima celeridad".

La delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha agradecido la paciencia de los afectados y ha reconocido lo “caótico” del asunto por lo que se va a publicar una instrucción específica explicando la casuística particular de cada grupo de jubilados. Además, se hará una última consulta al Consultivo. “Hemos hecho todo lo posible para que fueran el menor número los afectados por este cobro”, ha asegurado la edil del PP. Todos los votos han votado a favor, lo que ha provocado el aplauso de los jubilados presentes en el salón de plenos.

Sueldos de la Corporación

Tras la subida salarial acordada, el alcalde de Córdoba y presidente del Pleno cobrará 71.319,64 euros anuales brutos, es decir, 5.094,26 euros cada mes. Los tenientes de alcalde, por su parte, 64.615,18 euros (4.615,37 euros al mes); los portavoces de los grupos municipales, 60.958,52 euros (4.354,18 euros); los concejales delegados, 59.739,40 euros (4.267,10 euros), y por último, los concejales sin delegación percibirán 52.424,26 euros anuales (3.744,59 euros al mes). Estas retribuciones supondrán un gasto para las arcas municipales de 67.813,04 euros.

Imagen del salón de plenos de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Personal eventual

El incremento salarial del personal eventual supondrá un gasto adicional de 73.108,87 euros con cargo a las retenciones de crédito y la subida del 2,5% implicará que los jefes de gabinete pasen a cobrar 58.207,38 euros al año (4.157,67 euros al mes); el jefe de gabinete de la primera teniente de alcalde, 42.607,60 euros (3.043,40 euros); los asesores de comunicación, 39.488,40 euros (2.820,60 euros); los asesores de los grupos municipales, 36.667,40 euros (2.619,10 euros al mes); los administrativos, 30.366,70 euros (2.169,05 euros); los auxiliares administrativos, 26.950,42 euros (1.925,03 euros); los jefes de comunicación, 49.726,04 euros (3.551,86 euros al mes) y los asesores de gabinete y coordinadores, 39.487,28 euros (.820,52 euros al mes).

Órganos directivos

Dentro de los órganos directivos del Ayuntamiento de Córdoba se incluyen los directores generales, que pasarán a cobrar 67.573,24 euros anuales (4.826,66 euros al mes), mientras que los coordinadores generales percibirán 67.351,62 euros (4.810,83 euros). El coordinador general del Ayuntamiento (hasta marzo fue Ramón Díaz-Castellano y actualmente Antonio López), por su parte, recibirá 70.939,12 euros (5.067,08 euros). Así mismo, el director gerente de la OEA cobrará 76.289,64 euros anuales (5.449,26 euros al mes); mientras que director del CREA percibirá 84.775,18 anuales (6.055,37 al mes) y el titular del órgano de gestión tributaria y planificación económica presupuestaria 84.760,48 euros (6.054,32 euros mensuales). Este incremento supondrá un gasto de 101.478,77 euros.