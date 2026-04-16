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Ejército de Tierra

Mecánica, armamento o electrónica: la base de Cerro Muriano en Córdoba se prepara para la llegada de los blindados 8x8 Dragón

Defensa vuelve a licitar el contrato para construir un edificio que permita ejecutar el segundo escalón de mantenimiento de estos vehículos militares

Vehículo militar en el centro de mantenimiento de El Higuerón.

Vehículo militar en el centro de mantenimiento de El Higuerón. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Defensa ha vuelto a sacar a licitación el contrato para el segundo escalón de mantenimiento de los vehículos 8x8 Dragón que llegarán a la base cordobesa de Cerro Muriano. Tras anularse la primera licitación, que se publicó en enero, el Ejército de Tierra vuelve a sacar un contrato que roza los siete millones de euros (con impuestos) y que se une a otro ya adjudicado para levantar en la base los hangares que acogerán en un primer momento a estos blindados.

Cabe recordar que los VCR Dragón 8x8 son una de las patas fundamentales de la futura Brigada 35 o Fuerza 35, un proyecto del Ejército de Tierra para hacer frente a los retos presentes y futuros de la defensa en el marco geopolítico actual.

¿Qué es el segundo escalón de mantenimiento?

En este segundo contrato, según se recoge en la memoria del mismo, se construirá un nuevo edificio dentro de la base donde tendrán cabida hasta 54 blindados para el segundo escalón de mantenimiento de los mismos. La obra conlleva también la canalización subterránea de telecomunicaciones que se una a la que ya da servicio a la base.

Interior de un VCR 8x8 Dragón, vehículo que se desarrollará en la Base Logistica del Ejército de Tierra en Córdoba

Interior de un VCR 8x8 Dragón, localizado en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2, en El Higuerón / A. J. GONZÁLEZ

Este nuevo edificio contará con talleres para distintas especialidades: mecánica (taller de chapa apto para realizar labores de soldadura); armamento (con control de acceso de doble tecnología); electrónica de armamento (con una sala oscura para calibración de los equipos de visión nocturna y la misma seguridad que el anterior) y telecomunicaciones.

También deberá tener un cuarto técnico para alojar los racks y los equipos de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que debe contar con climatización para que el rango de temperatura no dañe los equipos. Y a todo ello se sumará una zona de almacenamiento de repuestos, un puente grúa, una oficina técnica, vestuarios y una sala de reuniones con capacidad para diez personas.

Córdoba Base del ejército de tierra en Cerro Muriano Brigada Guzmán el Bueno X recurso archivo

Imagen de archivo de labores de mantenimiento de vehículos en la base militar de Cerro Muriano. / A. J. GONZÁLEZ

Localización

Este nuevo edificio se construirá dentro de los terrenos de la base militar, por tanto, propiedad de Defensa, y según el contrato la parte donde se levantará “tiene cierta pendiente y se encuentra en una zona donde se van a ejecutar más proyectos, por lo que los servicios urbanos de la base estarán próximos si los proyectos ya desarrollados se ejecutan con anterioridad al que nos ocupa”.

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El plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses y lo que espera Defensa y la fecha establecida de entrega de las obras es julio de 2027.

Trabajos en El Higuerón

Cabe recordar que la base militar no es el único espacio donde tendrán cabida estos vehículos, pues ya hay alguno que otro en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2, en El Higuerón, donde funciona desde hace tiempo la Oficina de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragón. Aquí se realizan trabajos técnicos y de ingeniería sobre la vida útil de estos vehículos, fabricados por el consorcio Tess Defence, integrado por Santa Bárbara, Indra, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering para el Ejército de Tierra.

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