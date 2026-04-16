Sucesos
La madre de Javier Marañón inicia una huelga de hambre para exigir la liberación de su hijo preso en Guinea Ecuatorial
Carmen Montero Suárez, de 83 años, ha dejado de tomar su medicación y comenzará el día 22 de abril una huelga de hambre para exigir al Gobierno español que interceda por la liberación de su hijo Javier Marañón
La madre de Javier Marañón, cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, ha iniciado una huelga de hambre a partir del 22 de abril para forzar a las autoridades a mediar en la excarcelación de su hijo de la prisión Black Beach, en Malabo (Guinea Ecuatorial). Marañón está preso junto al granadino David Rodríguez, desde enero de 2025. Carmen Montero Suárez tiene 83 años de edad y está enferma, pero la situación de su hijo la ha llevado a tomar una decisión extrema: dejar de tomar su medicación.
"Carmen ha dejado de tomar todos los medicamentos porque prefiere morir, si así consigue que alguien, el Gobierno Español, el Parlamento Europeo, el Papa de Roma o cualquier institución, haga algo por sacarlos de una cárcel horrible, porque son inocentes", explican desde el entorno familiar.
La familia de los dos detenidos han reiterado la inocencia de Javier y David. "Son dos buenas personas, conocidas y queridas en sus pueblos, honestas y honradas", han reiterado. El entorno de los detenidos están llevando a cabo distintas actuaciones como ponerse en contacto con el Papa o concentrarse a las puertas del Congreso de los Diputados el pasado. Además, el Pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, aprobó una Declaración Institucional apoyada por unanimidad por todos los partidos políticos que mostraba el rechazo por la detención arbitraria de dos españoles en Malabo, Guinea Ecuatorial.
Muy delicada de salud
"Nos dice que ella no puede más, casi no puede andar, su sentimiento de impotencia es brutal y no la deja dormir, apenas come ni habla y no pudo viajar a Madrid el día 25 para Manifestarse delante del Congreso de los Diputados", relatan los allegados. "Nuestra madre tiene crisis de ansiedad continuas que son difíciles de consolar. Hemos intentado convencerla en varias ocasiones, pero esta vez no hemos podido. El dolor de un hijo es tan grande, que una madre no se detendrá ante nada para salvarlo", añaden.
"Nuestra madre es una mujer de palabra, que en una semana dejará de comer y comenzará una huelga de hambre hasta que su hijo y David estén en casa. Gobierno de España, Sr. Ministro Albares, si nuestra madre fallece, no de hambre sino de pena, qué van hacer ustedes, ¿van a venir a darnos las condolencias?", concluyen.
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