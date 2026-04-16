Ladis 'sale por la puerta grande' en un homenaje torero al fotógrafo de Córdoba

Hay quienes buscan desesperadamente la gloria y nunca la encuentran y quienes, con su trabajo honesto y silencioso, sin esperar nada a cambio, obtienen el respeto y el cariño de quienes le rodean. Y así obtienen la mayor gloria. Ladislao Rodríguez Ladis es una de esas personas, una figura casi legendaria del fotoperiodismo cordobés que empezó a mirar el mundo como fotógrafo siendo solo un niño y que, de la mano de su padre, cuyo nombre y legado siempre ha honrado, aprendió a ganarse el pan con su inseparable compañera, la cámara. Generoso y agradecido hasta límites insospechados, Ladis recibió ayer en el Rectorado de la Universidad el abrazo emocionado de Córdoba, su lugar en el mundo.

Un homenaje sorpresa dirigido por Rafael González Chiquilín ha convertido a Ladis por una vez en el fotógrafo fotografiado. "Te hemos traído engañado", confesó Anita, su mujer, al verlo emocionado, para explicarle que no venía a un homenaje a El Cordobés, como él pensaba sino al suyo. "¿Sabías que la gente te quería tanto?", le espetó después el periodista José Antonio Luque, maestro de ceremonias, quien junto al también periodista Alfredo Asensi glosó la figura y la trayectoria de la firma Ladis.

Ladis sale por la puerta grande / VÍCTOR CASTRO

Desfile de autoridades y toreros

Mientras en el escenario se proyectaba la historia de Córdoba retenida por las cámaras de Ladis padre e hijo, sobre el escenario fueron desfilando autoridades como el vicerrector Antonio Arenas, que destacó su perfil de buena gente y amigo de sus amigos; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien lanzó su mensaje en defensa de la tauromaquia y agradeció al fotógrafo sus años de entrega; Jesús Aguirre, presidente del Parlamento Andaluz, quien destacó su sensibilidad especial para la fotografía y su capacidad para adaptarse a los tiempos, o el fotógrafo taurino Rafael Cobos, amigo personal que destacó de su maestro su generosidad extrema y su enorme empatía como fotógrafo y como persona.

Luego llegó el turno de los toreros y tomaron la palabra José María Montilla, Chiquilín y Manuel Benítez El Cordobés, quien aprovechó también la ocasión para actuar como califa y criticar la ausencia de los toreros cordobeses en la plaza de toros de Los Califas, al tiempo que anunciaba su intención de organizar un festival benéfico con ellos.

Entrega de placas

A partir de ahí, la cita derivó en una larga entrega de regalos procedentes de las más variadas instituciones, desde las más obvias como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación o el propio Diario CÓRDOBA, a otras como la sociedad propietaria de la plaza de toros, la Federación de Peñas, la Plataforma para la Defensa de la Tauromaquia o la Asociación Española contra el Cáncer, entre otras muchas, hasta treinta. "Yo pensaba que el día de Reyes era el 6 de enero", dijo Ladis, al ver la sucesión de placas que se le iban entregando. A buen seguro, tendrá que colocar una nueva vitrina en su casa estos días.

El homenaje se alargó durante más de dos horas, en las que hubo tiempo no solo para abrazar a Ladis, para escuchar a sus nietas y a media Córdoba expresar su cariño, sino para escucharlo a él y comprobar que su sentido del humor y su memoria, pese al ictus, siguen absolutamente intactos. Genio y figura, como dijo alguien. "Los médicos me han hecho de todo, solo me falta la cesárea", dijo en un momento al hablar de su falta de movilidad actual, que no impidió que llegara al acto con su cámara en ristre, siguiendo el dictado de su padre, que, además de pedirle que siempre fuera un hombre honrado, le dijo que nunca dejara de hacer una foto "porque todas son históricas".

Con la plaza llena y pese a la corná, aguantó Ladis el tipo con su sonrisa puesta sobre el escenario, sentado en la silla de ruedas, haciendo gala de su enorme templanza. Mientras alguno de los presentes gritaba a favor de los toros, en La Maestranza, Morante toreaba también sentado en una silla. Casualidades de la vida, como la que hizo que él naciera un 29 de agosto de 1947, el mismo día en que murió Manolete. Acabada la entrega de premios, Ladis cogió el micrófono y aprovechó el momento. Faena magistral, digna de puerta grande.