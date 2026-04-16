El juzgado ordena el ingreso en prisión provisional sin fianza para el autor del crimen de la Fuensanta en Córdoba

La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, a petición de la Fiscalía, ha ordenado en la mañana de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado lunes como autor de la muerte de su ex pareja, Tulia Ester, una mujer colombiana afincada en Córdoba desde hace 30 años. Como ya avanzó Diario CÓRDOBA, el presunto agresor, al que se le atribuye un presunto delito de homicidio/asesinato (si es un tipo delictivo u otro se determinará durante la fase de instrucción de la causa) y otro de quebrantamiento de medida cautelar, se acogió tras su detención a su derecho a no declarar.

La expareja sentimental de Tulia, la mujer asesinada el lunes pasado en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, fue puesta a disposición judicial pasadas las 8.35 horas de este mismo jueves. La Policía Nacional agotó las 72 horas que fija la ley como tiempo máximo para que el arrestado fuese escuchado por la jueza. La investigación está en manos de la titular de la plaza 2 de Violencia sobre la Mujer de Córdoba.

El asesino incumplió la medida cautelar

Hay que recordar que el presunto asesino de Tulia incumplió la medida cautelar de prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de su expareja. Esa medida se la había impuesto la jueza de Instrucción número 6 de Córdoba, que se hallaba en funciones de guardia el sábado, después de que ese mismo día el detenido entrara armado con un martillo en la vivienda de la fallecida y le destrozara el equipo de música. Según la denuncia de la víctima, tras ese incidente, la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. El hombre fue detenido por esos hechos y el sábado pasó a disposición judicial, pero fue puesto en libertad provisional y se le impuso la medida cautelar mencionada (ni la Fiscalía ni ninguna de las otras partes personadas en el procedimiento solicitaron su ingreso en prisión provisional ni la imposición de otra medida diferente).

Tulia Ester murió tras ser atacada con un arma blanca larga, tipo cuchillo, en el rellano del bloque de viviendas donde residía. Los hechos se produjeron en torno a las 9.00 horas del lunes y causaron una gran consternación en el barrio.Tanto la víctima, que tenía 64 años, como el detenido por los hechos, de 65 años, residían en el mismo edificio, en plantas diferentes.

La última víctima mortal por violencia machista en Córdoba fue Juana Cepas, asesinada en 2023 en Pozoblanco. Cuatro años antes, en 2019, Ana Lucía Da Silva fue asesinada por su pareja en el barrio de Santa Rosa.