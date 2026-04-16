Los jóvenes cordobeses destinan 21 de cada 100 euros de su sueldo al pago de la habitación en pisos compartidos

La emancipación sigue siendo un problema para muchos jóvenes de entre 16 y 34 años en España. En el caso de Córdoba capital, aunque los datos son bastante menos alarmantes que en otros puntos de la geografía nacional, sí que marcan una tendencia que refleja la situación. Además, ya no solo se trata de la subida de los precios del alquiler, sino que el fenómeno afecta también a las habitaciones.

Así, los jóvenes cordobeses dedican el 21,27% de su sueldo a pagar la renta de la habitación en pisos compartidos, según informa el portal Pisos.com en un estudio difundido este jueves. El precio medio de una habitación en la capital cordobesa es de 248,92 euros. La media nacional, sin embargo, es de casi el doble: un 40,66%, es decir, cuatro de cada diez euros que entran en la cuenta bancaria de los jóvenes cada mes salen al día siguiente rumbo al pago de su habitación, cuyo coste medio es de 475,98 euros. El cálculo emplea como referencia el salario medio neto entre 16 y 34 años, difundido por el Consejo de la Juventud de España (14.046,52 euros anuales).

La emancipación juvenil, "económicamente imposible", alerta un experto

Según alerta Pisos.com en su nota de prensa, "la emancipación residencial juvenil es económicamente imposible en las condiciones actuales del mercado". Hay que tener en cuenta que el pago de la habitación, en el caso de los jóvenes que comparten vivienda, no es el único coste fijo mensual, ya que deben hacer frente a suministros como la luz, el agua, el gas o el internet, "que en la mayoría de los casos corren total o parcialmente a cargo del inquilino", lo que eleva el coste real de la habitación en varias decenas de euros más al mes.

Carteles en una inmobiliaria de Córdoba. / Víctor Castro

Ferran Font, portavoz y director de Estudios de Pisos.com, señala que "hay que tener muy presente que estos porcentajes no incluyen suministros ni gastos de comunidad, que en muchos pisos compartidos se reparten entre los inquilinos. Si los sumáramos, estaríamos hablando de que en las grandes ciudades un joven puede estar destinando entre el 50% y el 60% de su sueldo neto simplemente a mantener una habitación. Es una cifra que imposibilita cualquier estrategia de ahorro a medio plazo".

Barcelona y Madrid, "en zona de colapso"

El análisis de Pisos.com evidencia que, en los dos grandes mercados inmobiliarios del país, el coste del alquiler de una habitación absorbe más de la mitad del salario neto de un joven. En Barcelona, el precio medio de una habitación asciende a 646 euros mensuales, lo que representa el 55,19% del salario neto de referencia. En Madrid, la habitación cuesta de media 622,14 euros, equivalentes al 53,15% del sueldo. En ambos casos, más de un euro de cada dos que ingresa un joven se destina únicamente a pagar la habitación, antes de afrontar cualquier otro gasto. A notable distancia, pero también por encima del umbral del 40%, se sitúan Palma de Mallorca (52,74%), Valencia (52,69%), San Sebastián-Donostia (47,42%), Santa Cruz de Tenerife (43,06%) y Cádiz (40,45%).

"El alquiler de una habitación ya no es una solución económica, es simplemente la única solución posible para muchos jóvenes. Cuando destinas más del 40% de lo que cobras solo a tener un techo, lo que tienes no es independencia: es supervivencia. Y eso deja sin margen para ahorrar, para proyectar el futuro, para plantearse comprar una vivienda algún día", advierte Font.

Sin capacidad de ahorro ni compra

La consecuencia estructural de esta realidad va "mucho más allá de la incomodidad de compartir piso". Con más del 40% del salario neto absorbido por el alquiler de una habitación (y sin contar resto de gastos), los jóvenes españoles se encuentran en una situación de ahorro prácticamente nulo. "Eso les aleja de manera sistemática de la posibilidad de acceder al mercado de compraventa, que exige disponer de un ahorro previo equivalente al 20%-30% del valor del inmueble para la entrada y los gastos asociados", explica el portal inmobiliario.

Carteles en una inmobiliaria de Córdoba. / CÓRDOBA

El resultado es "una trampa generacional": los jóvenes no pueden ahorrar porque destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, y no pueden salir del alquiler porque no acumulan el capital necesario para comprar. Este círculo genera una dependencia prolongada -y en muchos casos indefinida- del mercado arrendatario, precisamente en el momento vital en que debería estar construyéndose una base económica sólida.

"Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler. Mientras eso no cambie, el mercado de compraventa seguirá siendo inaccesible para una franja muy amplia de la población joven, con consecuencias que van mucho más allá de lo residencial: afectan a las decisiones de pareja, a la natalidad, a la capacidad de consumo y al conjunto de la economía", sostiene el director de Estudios.

Donde el esfuerzo es menor

En el extremo opuesto del ranking se sitúan capitales como Badajoz (18,03%), Cáceres (18,79%), Burgos (21,00%), Palencia (21,05%), Córdoba (21,27%) y Zamora (21,36%), donde el alquiler de una habitación representa menos del 22% del salario neto de referencia. Son los únicos mercados donde el esfuerzo habitacional se acerca a umbrales que los expertos en finanzas personales consideran sostenibles.

Con todo, el propio Font advierte de que "incluso en las capitales con menor presión de precios, estamos hablando de que un joven destina entre uno y dos de cada diez euros a la habitación, sin contar suministros. Que sea comparativamente mejor no significa que sea bueno, y en muchos de estos mercados la moderación de precios va ligada a mercados de trabajo con menos oportunidades, lo que plantea a los jóvenes un dilema de difícil solución: pagar menos o ganar más".

[Aquí puede leer el informe completo con acceso a una tabla con precios y porcentajes del salario por provincias]