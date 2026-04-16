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Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 16 de abril de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Presentación del libro ‘Una vez cada mil años’

Presentación del libro ‘Una vez cada mil años’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El café de los jueves

Presentación del libro ‘Una vez cada mil años’

El autor cordobés, ganador del Premio Internacional eLit LGTBI, Miguel Muñoz, vuelve a la biblioteca para presentarnos su nueva novela. Suspense, amor y fantasía se enlazan en esta historia tan atrayente como original..

CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur.

Camino Viejo de Almodóvar s/n .

18.00 horas.

Música

Concierto de La milagrosa

La banda madrileña de dream-punk con rasgos de post-pop, nacida en 2021 bajo el liderazgo de German GES, está actualmente formada por Gonzalo Sánchez, Jesús M. Martínez y Marina Moon. Su sonido se caracteriza por ser dreamy, bedroom y algo oscuro, utilizando ritmos de drum machine en sus grabaciones, una voz principal grave y cálida, y letras en español que exploran el inconformismo y las oportunidades perdidas..

CÓRDOBA. Sala Impala.

Chinales, 64.

20.45 horas.

Festival Primavera de Córdoba

Recorrido por el universo musical de Falla

La soprano Ana Beard Fernández y el pianista Matthew Jorysz serán los encargados de abrir la tercera edición del Festival Primavera de Córdoba.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.

Alfonso XIII, 14 .

20.30 horas.

Música

Concierto de Pablo und destruktion & Cándido el cruel

Dentro del ciclo Fueled By Salmorejo tendrá lugar una actuación llena de mística, folk oscuro y post-punk de autor de los artistas Pablo und destruktion & Cándido el cruel.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Chinales, 64.

20.45 horas.

Presentación y firma del libro

‘Cara de crimen’, de William González Guevara

Acompañarán al autor el poeta Alejandro López Andrada y el crítico literario Enrique Benítez..

CÓRDOBA. Librería El Reino de Agartha.

Claudio Marcelo, 7 .

19.00 horas.

Rura por las tabernas

Recital flamenco

Dentro del 22º Ciclo flamenco Cruzcampo Por la ruta de las tabernas de Córdoba, tendrá lugar una velada flamenca con A. Plantón El Güeñi y Remedios Castro, al cante, y Juani Marín, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.

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Avda. Cádiz, 43.

21.30 horas.

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CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

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