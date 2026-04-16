Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 16 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
El café de los jueves
Presentación del libro ‘Una vez cada mil años’
El autor cordobés, ganador del Premio Internacional eLit LGTBI, Miguel Muñoz, vuelve a la biblioteca para presentarnos su nueva novela. Suspense, amor y fantasía se enlazan en esta historia tan atrayente como original..
CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar s/n .
18.00 horas.
Música
Concierto de La milagrosa
La banda madrileña de dream-punk con rasgos de post-pop, nacida en 2021 bajo el liderazgo de German GES, está actualmente formada por Gonzalo Sánchez, Jesús M. Martínez y Marina Moon. Su sonido se caracteriza por ser dreamy, bedroom y algo oscuro, utilizando ritmos de drum machine en sus grabaciones, una voz principal grave y cálida, y letras en español que exploran el inconformismo y las oportunidades perdidas..
CÓRDOBA. Sala Impala.
Chinales, 64.
20.45 horas.
Festival Primavera de Córdoba
Recorrido por el universo musical de Falla
La soprano Ana Beard Fernández y el pianista Matthew Jorysz serán los encargados de abrir la tercera edición del Festival Primavera de Córdoba.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14 .
20.30 horas.
Música
Concierto de Pablo und destruktion & Cándido el cruel
Dentro del ciclo Fueled By Salmorejo tendrá lugar una actuación llena de mística, folk oscuro y post-punk de autor de los artistas Pablo und destruktion & Cándido el cruel.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Chinales, 64.
20.45 horas.
Presentación y firma del libro
‘Cara de crimen’, de William González Guevara
Acompañarán al autor el poeta Alejandro López Andrada y el crítico literario Enrique Benítez..
CÓRDOBA. Librería El Reino de Agartha.
Claudio Marcelo, 7 .
19.00 horas.
Rura por las tabernas
Recital flamenco
Dentro del 22º Ciclo flamenco Cruzcampo Por la ruta de las tabernas de Córdoba, tendrá lugar una velada flamenca con A. Plantón El Güeñi y Remedios Castro, al cante, y Juani Marín, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. El jardín del Delirio.
Avda. Cádiz, 43.
21.30 horas.
Cultura
Séptima Jornada de la 45 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras..
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
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