El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba

El Hospital Universitario Reina Sofía ha celebrado su 50 aniversario con una gala institucional que ha servido para rendir homenaje a las 28.363 profesionales que, a lo largo de estas cinco décadas, han construido y dado identidad a la institución sanitaria más emblemática de Córdoba. El acto ha tenido lugar en el Gran Teatro y ha combinado emoción, cultura y reconocimiento a la ciencia, investigación y atención con calidad humanitaria.

La ceremonia ha contado con distintas actuaciones artísticas, entre ellas la del coreógrafo y Premio Nacional de Danza Antonio Ruz, la soprano Lucía Tavira y el pianista Alberto de Paz. La conducción ha estado a cargo de Carmen Ramos y Eloy Moreno, rostros conocidos de Andalucía Directo, quienes guiaron una velada concebida como un recorrido simbólico por las distintas etapas de la vida de los cordobeses, desde el nacimiento hasta la vejez. Con ello, se quiso destacar el papel del hospital no solo como centro asistencial, sino como parte esencial en la historia personal de miles de familias.

Uno de los momentos más destacados ha sido la interpretación de un fragmento de Solaz, de Antonio Ruz, que ha aportado una dimensión cultural y emocional al evento. La gala se ha estructurado en cinco actos, separados por intervenciones musicales de la violinista Marina Cosano, que han servido de hilo conductor.

El teléfono de las emociones

Pero la experiencia ha comenzado incluso antes del inicio del acto. A la entrada, los asistentes pudieron llevarse un recuerdo con una portada de periódico conmemorativa. Además, se habilitó un espacio denominado El teléfono de las emociones, donde el público ha dejado mensajes y deseos, reforzando el carácter cercano y humano de la celebración.

Sobre el escenario, se han sucedido testimonios cargados de significado. Profesionales vinculados a los inicios del hospital compartieron sus vivencias, recordando los primeros años de funcionamiento y la preparación para abrir la entonces Ciudad Sanitaria. También han participado responsables de distintas áreas médicas, quienes han explicado la evolución de la asistencia sanitaria y los avances logrados en estos 50 años, que no son pocos.

Vínculo con la ciudadanía

El director gerente, Francisco Triviño, ha dirigido unas palabras en las que ha puesto en valor el papel de las personas, las instituciones y las familias en la proyección del hospital más allá del ámbito local. El director lo resume con claridad: el hospital es hoy lo que es gracias al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de más de 28.000 personas que, generación tras generación, han contribuido a levantar “un gran hospital al servicio de la sociedad cordobesa". La gala conmemorativa ha sido concebida como un recorrido simbólico por la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, reflejando el papel del centro como acompañante constante en cada etapa vital.

La respuesta del público ha sido masiva, las entradas se agotaron, reflejando el fuerte vínculo que la ciudadanía mantiene con el hospital y el sentimiento de pertenencia que ha generado a lo largo de medio siglo.