La hermandad del Rescatado no tendrá caseta en la Feria de Córdoba: "Nos ofrecieron un espacio entre discocasetas que no era lo que queríamos"

La hermandad del Rescatado de Córdoba se había propuesto este año retomar su presencia en el Mayo Cordobés, pero de momento, tendrá que conformarse con un retorno a medias. Según la hermana mayor, Inmaculada de Lara, que se ha inaugurado hace poco en el cargo, su intención era recuperar la tradición de estar presentes en la Feria de Nuestra Señora de la Salud y en las Cruces de Mayo, algo que no ocurría desde hace muchos años. Sin embargo, su deseo se ha visto frustrado parcialmente. "Tuvimos caseta hasta la pandemia del covid, desde entonces no hemos vuelto", recuerda, "pero nos han ofrecido un espacio pequeño entre casetas jóvenes, discocasetas con música fuerte y no era lo que queríamos, ni por metros ni por la ubicación, porque la nuestra es una caseta familiar con comida y allí no encajábamos bien".

Según De Lara, explicaron al Ayuntamiento la situación y no ha hecho falta renunciar. "Ellos mismos nos han incluido entre las entidades que renuncian, aunque habíamos pagado las tasas, porque no nos han dado ninguno de los huecos libres que solicitamos", señala, entre ellos, el espacio que dejaba El Capirote.

Lo que sí harán es montar una Cruz de Mayo del 29 de abril al 3 de mayo en la calle peatonal situada junto a los Jardines Elena Moyano Madre Coraje, conocidos como el Parque de los Teletubbies. "Queremos que la cruz sea lo más bonita posible, enmarcada en la puerta del paseo y que acudan las familias del barrio y nuestra gente de la hermandad", ha indicado Inmaculada, "queríamos estar en La Viñuela, pero con las obras era imposible, así que para empezar, este sitio nos parece bien".