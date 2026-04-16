El gobierno local de Córdoba se compromete a arreglar la plaza de La Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a mirar hacia La Corredera, que sigue siendo la plaza pendiente en Córdoba, para denunciar su estado de conservación y comprometerse, en el caso del gobierno local, a su arreglo. La rehabilitación acordada este jueves incluirá, además, la restitución de las farolas de Juan Cuenca retiradas en 2021. La moción que aprueba hoy la Corporación municipal por unanimidad es un texto promovido por el grupo municipal de Vox en el que se exige la mejora y la protección de este Bien de Interés Cultural (BIC). Asimismo, la idea es recuperar el plan de usos del espacio y promover actividades compatibles con su carácter cultural y patrimonial.

La plaza de La Corredera lleva un par de años a la espera del impulso de un proyecto de restauración mediante el que se pretende recuperar la imagen y el estado de conservación de este enclave. No se actúa en esta plaza desde la última gran remodelación que finalizó en 2004. En marzo de 2024, la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía informó favorablemente sobre aquel proyecto. Desde aquella fecha hasta la actualidad se han llevado a cabo algunas actuaciones de rehabilitación puntual, como la acometida en la primavera de 2023 por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Quema del dios Momo, de los últimos Carnavales, en La Corredera / Manuel Murillo / COR

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha indicado a CÓRDOBA que el proyecto de rehabilitación de La Corredera se está actualizando, pero ha garantizado que hay presupuesto a cargo de remanentes de otros años para acometerlo. Asimismo, ha garantizado que la reforma incluirá la reposición de las famosas farolas de Juan Cuenca, que se encuentran actualmente en las naves de Infraestructuras. Cabe recordar que la retirada de estas luminarias se produjo tras la supuesta caída de una de ellas, un incidente que habría afectado a un transeúnte. A raíz de aquello, el Ayuntamiento optó por eliminar las farolas originales y sustituirlas por focos LED, aunque tras las críticas posteriores rechazó esa idea y prometió reponer las auténticas.

Otros compromisos

La moción aprobada este jueves se compromete, además, a coordinar actuaciones entre las diferentes delegaciones municipales (como Seguridad, Tráfico, Mercados, Vía Pública, Sadeco, Urbanismo y Centro Histórico), que den respuesta a la intensidad de uso de este espacio, al tiempo que se fomenten las actividades económicas tradicionales que se desarrollan en su mercado municipal.

La moción plantea, también, la elaboración de un plan específico que contemple su mantenimiento, limpieza, seguridad y la propia convivencia vecinal, entre otras medidas. Asimismo se pide un seguimiento y el cumplimiento de las ordenanzas municipales que afectan a La Corredera, y potenciar el uso del mercado, dando valor al comercio de proximidad y promoviendo, junto a los comerciantes, nuevos alicientes como el reparto a domicilio.

2% cultural

Por último, el gobierno local se compromete a estudiar la posibilidad de ampliar a la plaza la solicitud de subvención a los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Cultura y Transportes y Movilidad Sostenible del 2% cultural, destinado a la rehabilitación y conservación del Pósito Municipal.

En las comparecencias previas a la sesión plenaria la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha denunciado las promesas que se han hecho de arreglo de esta plaza: “Se anuncian cosas y luego se para todo salvo lo que interesa, hay proyectos que van por autopistas alemanas y otros, por carreteras secundarias tercermundistas”, ha asegurado.